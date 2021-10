Tivoli Calcio, parla l'MVP Dominici "Chi è in panchina è al livello dei titolari"

Punteggio pieno per il Tivoli, che ha vinto anche l'ultima partita contro il Riano. I tifosi del Tivoli hanno avuto la possibilità di votare il loro migliore in campo dopo la partita e hanno scelto Emiliano Dominici, autore di una performance di qualità e quantità contro il Riano. Dominici è stato poi intervistato dai canali ufficiali social del club. "Innanzitutto ringrazio tutti per il voto, faccio un complimento ad Alessio Fatati perché anche lui insieme a tutta la squadra c'è da fargli un plauso (sic). Siamo andati subito in vantaggio, poi il rigore sbagliato, in queste partite capita che ti trovi davanti 1-0 e poi non la porti a casa. Siamo stati bravi a non concedere niente e a macinare gioco. Ora testa a domenica che c'è un'altra partita dura da affrontare.". Chiusura con un pensiero sul segreto di questo gruppo, che in tre partite ha segnato nove gol e subito solo una rete. "Quelli che sono in panchina potrebbero giocare titolari tutte le domeniche, anche chi subentra tiene l'asticella alta del nostro livello.".