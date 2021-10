Tivoli Calcio, le parole di Danieli "Ci sentiamo tutti titolari"

L'aria che si respira nel Tivoli Calcio è di quelle buone dopo cinque vittorie su cinque in campionato. A dimostrarlo sono le parole di Giuseppe Danieli alla pagina ufficiale del Tivoli, in occasione del premio di migliore in campo nel derby contro il Villalba, partita che Danieli sente molto visto le sue ottime prestazioni nei derby. "La sento molto perché è sempre un derby e fa sempre piacere al calcio tiburtino che vinciamo.". Qualche parole anche sul prossimo avversario in campionato, il Casal Barriera. "Penso che sarà una partita come tutte le altre, nelle prime cinque giornate ci hanno aspettato dietro, si difendono molto. Ci saranno meno spazi nel primo tempo e di più nel secondo, dovremo essere bravi a sfruttarli.". Chiusura con qualche parole sulla lunghezza della rosa a disposizione del mister. "Abbiamo una rosa lunghissima, chiunque scende in campo dà il 100% e ci sentiamo tutti titolari.".