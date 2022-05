Tisei fa volare la W3 Maccarese nei playoff nazionali e condanna l'Anzio

Tante emozioni tra W3 Maccarese e Anzio, che al "Massimo Bruschini" di Anzio si sono sfidate per decidere un posto nei playoff nazionali e che praticamente nei minuti finali hanno visto trionfare gli ospiti del Maccarese. Proprio la W3 era stata la prima ad andare in vantaggio, con Damiani che sfrutta un errore dell'Anzio per infilare il gol dello 0-1. La reazione dell'Anzio arriva al 38' con Giordani, che pesca il jolly da fuori area e pareggia i conti. Succede tutto però nel finale di partita, Buongarzoni si perde Di Giovanni che serve una palla a Tisei che deve solo spingere in rete. A nulla vale il tentativo dell'Anzio nel recupero con Giordani. Il verdetto dei playoff "B" di Eccellenza Lazio è quindi questo: l'Anzio dovrà attendere il prossimo anno per salire in Serie D, mentre la W3 Maccarese si conquista in trasferta con un gol di Tisei quasi allo scadere il diritto di partecipare ai play-off nazionali.

ANZIO- MACCARESE 1-2

MARCATORI: 7’pt Damiani (M), 38’Giordani (A), 44’st Tisei (M).

ANZIO: Rizzaro, Ruggieri, Bruno, Mauro (1’st Buongarzoni), Poltronetti (1’st Giusto), Busti, Gamboni (38’st De Falco), Gennari (12’st Di Curzio), Giordani, De Gennaro, Bencivenga. A disp: Cecchi, Vellitri, Scruci, Lo Fazio, Crisci. All: Guida.

MACCARESE: Baldinetti, Pieri, Troccoli Matteo (36’st Troccoli Mirko), Mazzesi, Dei Giudici, Bergamini (15’st Starace), Tisei, Lo Monaco (36’st Buonamano), Damiani, Di Giovanni (45’st Pellegrino), Finucci. A disp: Balletta, Carciolini, Russo, La Rosa, Di Pietrantonio. All:Mazza.

ARBITRO: Sig. Prencipe di Tivoli

ASSISTENTI: Sig. Arcidiacono di Roma 1, Sig.ra Ciufoli di Albano Laziale.

NOTE: Ammoniti.: Poltronetti (A), Gennari (A), Bencivenga (A), Mazzesi (M), Bergamini (M), Starace (M). Espulso: Giordani (A). Angoli: 6-4 .Recupero: 1’pt, 5’st.