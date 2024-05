Fischi e attacchi: i tifosi della Roma contro Karsdorp

La netta sconfitta contro il Bayer Leverkusen complica non poco il cammino della Roma in Europa League. I giallorossi per arrivare alla finale di Dublino dovranno vincere contro i campioni di Germania con tre gol di scarto alla BayArena. Nella nefasta notte dell’Olimpico la scena, in negativo, è tutta di Rick Karsdorp. Il peggiore in campo per distacco e attaccato dai tifosi dagli spalti ai social.

Karsdorp, notte horror

La partita di Karsdorp, la storia del match e della qualificazione, cambia al minuto 28. In quell’istante l’olandese tenta il passaggio di esterno al limite dell’area ma sbaglia e serve Grimaldo che fornisce l’assist a Wirtz per il gol che rompe l’equilibrio del match. Errore gravissimo del terzino, che da quel momento esce mentalmente dalla partita sbagliando tutto il possibile fino alla sostituzione.

Tutti contro Karsdorp

Dall’errore, Karsdorp è stato fischiato fino alla sostituzione. Al momento del cambio l’Olimpico è esploso di rabbia, con fischi e insulti per l’olandese che non si accomoda nemmeno in panchina ma corre dentro gli spogliatoi. Non solo dallo stadio, ma anche sui social l’accanimento verso il terzino è unanime per il tifo romanista. “Non può giocare”, “Non convocatelo più”, “Ha fatto perdere la partita”. Un attacco totale verso l’olandese il cui rapporto con la tifoseria era già complicato e che ora rischia di essere irrecuperabile.

Karsdorp te l ha fatta prendere. Una partita così importante non può giocare uno così scandaloso. Li sapevamo tutti, non si sa per quale motivo ddr lo ha messo titolare — Cucuzu (@Cucuzu1) May 3, 2024

Le parole di De Rossi

Chi prova a fare quadrato intorno a Karsdorp, è Daniele De Rossi. L’allenatore della Roma nel post partita ha infatti difeso, per quanto possibile il suo giocatore. Ecco le sue parole: “Gli errori capitano, non buttiamo la croce addosso a nessuno. Siamo tutti insieme, non mi arrabbierò mai per un passaggio sbagliato, stava facendo una buona partita, quell'errore lo ha colpito, ammazzato no ma colpito sì. Saremo bravi a stare vicino a Rick”.