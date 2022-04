I tifosi della Lazio chiedono aiuto a Elon Musk: "Compraci"

I tifosi della Lazio sono apertamente da anni in protesta con Claudio Lotito. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il caro biglietti (40 euro per la Curva) in occasione di Lazio-Milan. Su Twitter i tifosi biancocelesti chiedono aiuto Elon Musk.

"Musk compraci"

Elon Musk già proprietario di Tesla, da qualche giorno ha acquistato pure Twitter per ben 44 miliardi di dollari. Sulla piattaforma social è partita una campagna da parte dei tifosi laziali che più o meno seriamente, stanno provando a convincere il potente imprenditore ad acquistare anche la Lazio "che tanto ha gli stessi colori di Twitter". Fra i tanti messaggi si leggono: "Caro Elon Musk, ecco una nuova sfida per te: dopo Twitter, acquista la Lazio", "Caro Elon, perché non compri anche la Lazio? È la prima squadra di Roma. Pensaci!", "Hai speso 44 miliardi per Twitter, ne potevi spendere 43+1 per prenderci a noi, facci questo favore".

Il malumore contro Lotito

I messaggi lanciati su Twitter ad Elon Musk racchiudono il grande disagio che il popolo laziale prova verso il proprio presidente Lotito. La protesta della Curva Nord e della Tevere nella partita contro il Milan, che ha regalato un Olimpico rossonero, è stato soltanto l'ultima presa di posizione contro la gestione Lotito. Il patron biancoceleste è accusato dalla tifoseria di tenere prigioniera la Lazio con un mercato sempre più sterile ad ogni sessione. Dal canto suo Lotito tira dritto per la sua strada, "i tifosi se la cantano e se la suonano da soli" ha dichiarato recentemente. Di certo parole che non sembrano andare verso una ricomposizione di una rottura che ormai dura da anni.