Tifosi della Lazio contro il non-mercato di Lotito. Scoppia la contestazione

I tifosi laziali, come Sarri non hanno gradito il non-mercato della Lazio. L'immobilismo del presidente Lotito ha fatto scattare la contestazione fra i tifosi biancocelesti pronti a protestare a Formello per "la campagna di indebolimento del mercato invernale".

La protesta

Per giovedì 3 febbraio, gli Ultras della Lazio hanno programmato una contestazione alle porte di Formello. Nel comunicato lanciato sui social, la parte calda del tifo biancoceleste chiama a raccolta tutti i tifosi laziali per "gridare tutto il disprezzo nei confronti della società che se ne frega dei propri tifosi". Oltre alla sessione di mercato appena conclusa, i tifosi laziali attaccano la società per il caro biglietti.

Questo il comunicato: "La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltato scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce. Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13 fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi!. A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale! Mai un passo indiestro... giù le mani dalla Lazio!".

Il non-mercato

Sarri aveva chiesto alla società due acquisti. Un difensore, Casale o Ghoulam, e un centravanti vice-Immobile rodato in Serie A. La Lazio aveva puntato su Casale ma il mancato sblocco dell'indice di liquidità ha raffreddato la pista per il difensore dell'Hellas con il presidente dei veneti che chiedeva il prestito con obbligo di riscatto. Ghoulam è stato bloccato dal Napoli fino all'estate. E quindi la Lazio ha tesserato Kamenovic non gradito e già bocciato da Sarri la scorsa estate. Grande confusione c'è stata nella ricerca di un attaccante. Tanti i profili, e i no, incassati da Tare che in extremiis ha chiuso per Cabral dello Sporting Lisbona. Attaccante esterno classe '98, non proprio quello che cercava Sarri.

Ora il rinnovo è un rebus.