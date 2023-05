Concerto del Primo Maggio, i tifosi della Lazio contro Ambra Angiolini: cosa è successo

Il concerto del Primo Maggio ha portato discussione nel mondo del calcio capitolino riaccendendo ancora una volta il derby della Capitale. Il motivo? Una frase dei due presentatori Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio che non è piaciuta ai tifosi laziali.

La frase incriminata

Durante il concerto fra un’esibizione e l’altra dei cantanti, i due presentatori leggevano dei messaggi ricevuti sul tema “Il diritto che mi manca”. Tra questi messaggi ne è arrivato uno a sfondo calcistico che è stato letto in diretta nazionale (concerto trasmesso su Rai 3). Questo il testo: “Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere corcato”. Dopo la lettura dell’ex di Allegri, il collega Biggio ha aggiunto: “Ci sta, siamo tutti d’accordo”.

Le proteste dei laziali

I laziali hanno mal digerito la frase letta sul palco di San Giovanni. Nonostante nelle battute finali del concerto siano arrivate le scuse dei due presentatori. “Mi chiedo come si faccia a leggere questa mi..a sul palco del primo maggio”, “Dico che c’entrava chiamare in causa la Lazio così de botto al concerto?”. Sono solo alcuni dei messaggi dei tifosi laziali che chiedono pure l’intervento del club.

Lazio e Rai altro scontro

Non è la prima volta che il tifo della Lazio e la Rai si scontrano. Lo scivolone sulla tv nazionale fa seguito ad altre occasioni in cui il tifo biancoceleste è finito in diretta sul servizio pubblico ma non per fare una bella figura, che hanno portato il club biancoceleste ad intervenire con un post social per ribattere agli “attacchi”.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda Belve su Rai2 e “Fascista laziale”, sempre su Rai 2 nel programma “Stasera c'è Cattelan” si pronuncia la frase “La mamma del laziale è una sex worker”. Su Amazon nella serie su Maradona il campione del mondo argentino in riferimento ai calciatori biancocelesti li definì fascisti. Su Sky Atlantic nella serie “Christian” in il protagonista pronuncia la frase: “Laziommerda, due emme tutto minuscolo” quando scopre una password. E ancora nel 2002 Gaia de Laurentiis, attrice romana e romanista, alla Domenica Sportiva si augurava la Lazio in Serie C e cambiare il suo nome in “Ciociaria 1900”.