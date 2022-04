Tifosi della Lazio contro Acerbi. Ecco le tappe della rottura

È ufficiale fra Francesco Acerbi e i tifosi della Lazio è rottura totale. La prestazione contro il Milan, il sorriso isterico e di rabbia del difensore dopo il gol subito sono stati gli ultimi eventi di un rapporto logorato nel tempo fra il centrale e la tifoseria laziale.

Acerbi la bandiera

L'avventura di Acerbi alla Lazio è iniziata nel 2018 ed era partita benissimo. Il difensore arrivato per sostituire De Vrij ( "traditore" per i tifosi dopo Lazio-Inter che costò la Champions League ai biancocelesti) ha rimpiazzato l'olandese con superbe prestazione innazaldosi a vera e proprio bandiera dei tifosi biancocelesti. Col suo ottimo rendimento nella difesa a 3 della Lazio Acerbi ha conquistato pure la Nazionale diventando uno degli eroi di Wembley la scorsa estate con la Nazionale.

Acerbi-tifosi: le tappe della rottura

Già nella scorsa stagione qualcosa si stava rompendo con i tifosi che accusavano Acerbi di essersi montato la testa (causa rinnovo, sconfitta col Bayern Monaco) ma è In questa annata che per il difensore sono iniziati i veri problemi. Il passaggio alla difesa a 4 di Sarri ha fatto abbassare l'asticella di rendimento del difensore che ha pagato a caro prezzo il cambio in panchina. Le prestazioni deludenti del difensore (espulsione contro il Bologna, disastro col Sassuolo) sono finite nel mirino dei tifosi laziali che lo hanno apertamente criticato, con tanto di comunicato, tanto da far esplodere il difensore nella partita contro il Genoa (17/12/2021). Contro i rossoblù Acerbi va in gol, esulta in modo polemico sotto la Curva Nord e poi interviene a gamba tesa nel post gara: "Delle critiche non me ne frega niente". Inoltre il difensore ha stuzzicato i tifosi sulla bassa affluenza di pubblico (cosa che poi si è vista anche contro il Milan in un Olimpico rossonero): "Già col Covid non c’era nessuno. Adesso ce ne sono cinque mila, accontentiamoci di questi". Acerbi ha poi chiesto scusa ma non è bastato a sanare il rapporto.

Da allora in ogni partita il nome di Acerbi non viene più acclamato dalla Curva e anzi per lui ci sono solo fischi. Contro il Milan il difensore è stato protagonista del pasticcio difensivo che ha condannato la Lazio alla sconfitta. Dopo l'errore ad Acerbi è scappato un sorriso nervoso che non è piaciuto a nessuno nè a Marusic (altro protagonista) che a brutto muso a ripreso il compagno nè ai tifosi che sul web hanno dato del traditore ad Acerbi (ex rossonero).

Il difensore sui social si è difeso: "Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me".

Acerbi è addio

Acerbi (classe '88) è destinato all'addio. Il difensore ha rinnovato con la Lazio ad inizio di questa stagione ma il suo futuro è lontano della Capitale. Il suo nome è accostato alle big del campionato dall'Inter dell'ex tecnico Inzaghi, al Milan di Pioli magari proprio in sostituzione di Romagnoli sogno di mercato biancoceleste. Da non sottovalutare nemmeno la pista che porta alla Juventus.