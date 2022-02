Zaniolo-Juventus, Tiago Pinto come Ponzio Pilato. Ecco La strategia difensiva del portoghese

"Nè io nè nessuno può garantire che Zaniolo giocherà l'anno prossimo nella Roma". Le parole del dirigente giallorosso Tiago Pinto hanno avuto la forza di una bomba. L'ambiente romanista trema sul futuro del suo gioiello su cui la Juventus è in forte pressing. Con queste parole però il gm portoghese scarica tutta la responsabilità sul numero 22 della Roma.

La strategia difensiva di Tiago Pinto

Gli ultimi giorni di mercato hanno visto la Juventus protagonista con l'acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina. Commisso, presidente dei Viola, è stato ferocemente attaccato dalla tifoseria per la cessione del calciatore più forte della squadra con striscioni e insulti. Le parole di Tiago Pinto a questo punto suonano come una strategia difensiva personale. Infatti banalmente il portoghese ha detto che lui e nessuno può garantire il futuro alla Roma di Zaniolo, ma in realtà Tiago Punto così facendo ha scaricato tutto sul calciatore romanista, tentando di evitare in caso di cessione un possibile "attacco" da parte della tifoseria. Evitare un attacco stile Commisso.

Zaniolo è l'unico che può dire cosa fare. Salvo offerta monstre, al momento impensabile, il futuro di Zaniolo dipende ovviamente solo da Zaniolo. La Roma non ha intenzione di vendere il suo gioiello che ha sempre protetto ma tutto dipende dalla volontà del calciatore che ha sempre mostrato, fino ad oggi, grande attaccamento alla maglia giallorossa. Già sabato si potrà vedere se le parole di Tiago Pinto avranno delle ripercussioni sulle prestazioni del calciatore protagonista assoluto della Roma di Mou e successivamente come si articoleranno le trattative sul rinnovo.

Il rinnovo di Zaniolo

Nei prossimi mesi, la dirigenza e l'entourage del calciatore si metteranno a tavolino per parlare ancora del rinnovo e adeguamento di contratto di Zaniolo. Ad oggi il numero 22 giallorosso è legato alla Roma fino al 2024. La dirigenza giallorossa è pronta ad offire al calciatore un ingaggio di circa 4 milioni di euro (compresi i bonus) che farebbero di Zaniolo il terzo calciatore più pagato della rosa dopo Pellegrini e Abraham. Aspettare l'estate per riprendere i colloqui sul rinnovo potrebbe rivelarsi molto pericoloso con la Juve in agguato.