Zaniolo diPinto di bianconero: il dirigente portoghese fa tremare la Roma

Doveva essere una classifica conferenza stampa di fine calciomercato quella di Tiago Pinto a Trigoria ma le parole del gm giallorosso hanno scosso tutto l'ambiente romanista. Infatti il portoghese ha messo in dubbio la permanenza di Zaniolo alla Roma.

Le parole di Tiago Pinto

Tiago Pinto è stato messo davanti ad una domanda tagliente e ha risposto senza nascondere nulla. "Zaniolo resterà alla Roma l'anno prossimo? Non posso garantirlo. Né io né nessuno". Risposta secca che fa tremare Trigoria e non solo. Infatti è noto che sul gioiello giallorosso c'è la Juventus in piena rifondazione. La Vecchia Signora è da tempo sulle tracce di Zaniolo, già nell'epoca Paratici. E adesso la questione rinnovo per Zaniolo e la Roma diventa cruciale.

Zaniolo e la Roma

Zaniolo ha il contratto in scadenza con la Roma nel giugno 2024. Chiusa la finestra di mercato, la Roma puntava a rinnovare i contratti di alcuni calciatori fra cui quello di Zaniolo. Il club capitolino oltre al prolungamento è pronto ad intervnire sul contratto del numero 22 con un nuovo adeguamento così da far salire il suo ingaggio quasi a 4 milioni di euro (bonus compresi). In caso di mancato rinnovo la cessione di Zaniolo, alla Vlahovic, sarebbe una strada quasi obbligatoria per la Roma. Decisivi saranno i prossimi due mesi così come la volontà del calciatore che ha sempre mostrato grande attaccamento alla Roma.

La strategia della Juve

La Juventus è in fase di rifondazione. Nella Juve del futuro potrebbe non esserci Dybala con cui i contatti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno sono momentaneamente interroti. Risparmiando i soldi sull'ingaggio di Dybala ecco che la Juve potrebbe partire all'assalto di Zaniolo.