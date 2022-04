Testata all'arbitro, squalifica di cinque anni per l'allenatore del Parioli Calcio

Si conclude con una squalifica per mister Mario Lenzini e lo 0-3 a tavolino per il Parioli la triste vicenda di Parioli - Aranova del 3 aprile. La sfida, terminata 2-3 con vittoria dell'Aranova sul campo del Parioli, è stata sospesa per un terribile episodio avvenuto nel finale. L'arbitro Lotito di Cremona aveva espulso Lenzini per aver tentato di aggredire il marcatore del terzo gol dell'Aranova. Quello che succede dopo è ancora più grave, come riferito dal comunicato della LND Lazio Lenzini "avvicinava l'arbitro strattonandolo e, successivamente, lo colpiva con una testata alla nuca provocandogli dolore. Il direttore di gara, a seguito di detta aggressione cercava di far rientro negli spogliatoi. Veniva inseguito per circa 60 metri dal suddetto Sig. LENZINI che lo minacciava di morte e rappresaglia. Veniva definitivamente allontanato dai dirigenti e calciatori.".

L'arbitro non ha potuto fare altro che sospendere la partita e ha dovuto ricorrere a cure mediche a Bergamo con una prognosi di due giorni per un lieve trauma cranico. Di conseguenza la LND ha deciso di squalificare Lenzini, marito della proprietaria del Parioli Calcio e padre delle dirigenti della squadra romana, per cinque anni, ovvero fino al 31.03.2027. Una squalifica esemplare ma che continua a segnalare come il problema aggressioni agli arbitri nel Lazio sia ormai una pratica endemica e che va combattuta con ogni mezzo.