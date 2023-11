Terremoto in casa Romana, cambia tutta la dirigenza

Cambia tutto in casa Romana, che ha ufficializzato il licenziamento del direttore generale Giordano Moroncelli e del direttore sportivo Cristiano Tromboni. Un fulmine a ciel sereno per la squadra del girone G di Serie D, che pure sta disputando un buon campionato di metà classifica ed è attesa domani dalla sfida casalinga con il Gladiator.

Il comunicato del club

La Romana FC comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore generale Giordano Moroncelli e il direttore sportivo Cristiano Tromboni con effetto immediato. Ai dirigenti vanno i ringraziamenti del Club per l’impegno profuso in questi anni e i migliori auguri per le sorti personali e professionali.