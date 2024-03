Terracina e Teramo non si fanno male, nei quarti di Coppa Italia Eccellenza tutto rimandato al ritorno

Si chiude con un pareggio l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza - Fase Nazionale, con il Terracina che davanti ai suoi tifosi al Colavolpe impatta col Teramo e rimanda il verdetto alla prossima settimana. Una partita in cui il Terracina ha anche del materiale per recriminare, con una prima mezz'ora col botto fatta esprimendo un grande calcio ma senza trovare il gol. Il Terracina nel primo quarto d'ora infatti si rende pericolosi in area abruzzese, ma trovando sempre la pronta risposta del portiere avversario Negro. Il match cambia al 31', con il Teramo, da qualche minuto più minaccioso, che trova il vantaggio con Massarotti sugli sviluppi di un cross. Il Terracina però non si scompone, e trova subito il pareggio con uno splendido Curiale che al volo sigla l'1-1 al 35'. Sempre Curiale rischia di portare avanti il Terracina al 35', ma Negro si esibisce in una prodezza. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, ed è di nuovo il Terracina ad avere in mano la chance di vittoria. Curiale al 25' sfiora ancora una volta la doppietta, ma il suo colpo di testa è troppo debole, e nel finale Camara prova a tornare eroe di Coppa ma Negro fa ancora buona guardia. Appuntamento quindi la prossima settimana allo stadio "Bonolis" di Teramo, in cui si deciderà il destino di questo quarto di finale.

Il tabellino

TERRACINA – TERAMO 1-1 (1-1 pt)

TERRACINA (4-2-3-1): 1 Martinelli, 2 Fumagalli (1’st Merluzzi), 6 Rosania (Vk), 5 Sossai, 3 Celli; 8 Pesce (32’st Proietti), 4 Petruccelli (20’st Bellante, 31’st Cano); 7 Pagliaroli, 10 Carlini (K), 11 Camara; 9 Curiale – A disp.: 12 Campagna, 13 Ragozzo, 16 Rosato, 20 Fioretti, 21 Stella – All.: Pernarella.

TERAMO (3-4-2-1): 31 Negro, 27 Furlan, 5 Pepe (K), 4 Cangemi; 7 Massarotti, 8 Esposito, 21 Ferraioli (1’st Sanseverino), 39 Vanzan; 10 D’Egidio (1’st Tourè), 26 Oses; 9 Dos Santos (1’st Santirocco) – A disp.: 1 Di Donato, 6 Cipolletti, 16 Palmentieri, 20 Damiani, 36 Governatori, 37 De Marcellis – All.: Pomante.

Arbitro: Gabriele Framba di Torino., assistenti: Gigliotti di Cosenza e Guidi di Termoli.

Reti: 30’pt Massarotti (Teramo), 32’pt Curiale (Terracina)

Ammoniti: Vanzan (Teramo), Esposito (Teramo).

Recupero: 2’pt, 3’st.

Spettatori: 700 circa (50 ospiti).