Terracina, la Coppa Italia Eccellenza è tua! L'UniPomezia beffato ai supplementari

Nel pomeriggio di Tivoli è il Terracina a scrivere un nuovo capitolo della sua storia societaria. La squadra di mister Pernarella supera l'UniPomezia ai supplementari in una partita tiratissima e si prende la prima Coppa Italia Eccellenza della sua storia, vendicando la finale persa nel 1996 contro l'AnzioLavinio.

Il primo tempo

L'inizio è a marca Terracina, con Bellante in grande spolvero già nei primi dieci minuti con un'occasione su cui il portiere pometino Morelli si deve superare. Esce fuori dal suo guscio solo alla mezz'ora l'UniPomezia, con le occasioni più grosse del primo tempo. Camara colpisce per primo il palo sugli sviluppi di un cross e poi Lupi non riesce a ribadire in rete. Nel finale di tempo succede poco e nulla e la partita va all'intervallo sullo 0-0.

Il secondo tempo

La sfida si accende al 51', con Camara che fa suo il pallone in posizione avanzata e beffa Borghi con una palla che termina all'incrocio dei pali, nonostante la posizione molto defilata. L'UniPomezia si rimbocca le maniche e rimette in piedi il match un quarto d'ora dopo, con Piro che premia il forcing dei pometini con un gran gol al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale tanti infortuni e poche occasioni da gol, se non per Sbordone che all'ultimo minuto di recupero fa tremare il Terracina con un tiro di poco fuori, con la sfida che per forza di cose si deve risolvere ai supplementari.

I tempi supplementari

Il Terracina si mostra più volitivo, come accaduto ad inizio match, anche nel primo supplementare. È l'asse Proietti-Bellante infatti a produrre la prima occasione da gol, con il primo che sfiora il montante di prima su assist del secondo già al quarto minuto. Nel secondo tempo però gli sforzi del Terracina vengono premiati, con Camara che si rende ancora una volta protagonista con l'assist per Carlini che trafigge la porta difesa da Borghi. Nel finale Morbidelli sfiora l'eurogol da fuori, ma la sua palla si spegne di poco alta e con lei tutte le speranze di vittoria dell'UniPomezia, con la coppa che prende la strada di Terracina.

Il tabellino

TERRACINA - UNIPOMEZIA 2-1 (d.t.s)

TERRACINA Martinelli, Zambruno, Stella, Pesce, Sossai, Celli, Pagliaroli, Camara, Fioretti, Carlini, Bellante A disp Campagna, Ragozzo, Merluzzi, Fumagalli, Proietti, Petruccelli, Dironza, Cano, Curiale All Pernarella



UNIPOMEZIA Borghi, Morelli, Bagaglini, Bordi, Piro, Binaco, Delgado, Ippoliti, Valle, Camarà, Lupi A disp Sacchetti, Amadio, Crescenzo, Morbidelli, Pacchiarotti, Paoloni, Ramcesky, Regolanti, Sbordone All Casciotti



ARBITRO L'Erario di Formia AssScarangella di Cassino e Panella di Ciampino



RETI 50' Camara, 67' Piro, 111' Carlini