Terracina, gli insulti razzisti portano alla squalifica dello stadio Colavolpe: la sentenza del Giudice Sportivo

Mano pesante del Giudice Sportivo, che ha squalificato lo stadio del Terracina per un turno. Il motivo? Gli insulti razzisti provenienti dagli spalti per un calciatore di colore della Lodigiani, oltre che l'uso di petardi. La misura del Giudice comporterà la squalifica del Colavolpe per un turno e il Terracina dovrà giocare la sfida di Eccellenza con il Formia a porte chiuse nello stadio "Purificato" di Fondi.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso del secondo tempo, per alcun minuti, rivolgevano cori di stampo discriminatorio per motivi di razza ad un calciatore di colore della squadra avversaria. Gli stessi, inoltre, facevano esplodere alcuni petardi senza conseguenze. (Sanzione così determinata in virtù

di precedenti sanzioni amministrative) (R. A, e CDC).