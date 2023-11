Ternana-Res Roma 6-0: romane travolte al Gubbiotti

La Res Roma perde per sei a zero contro la Ternana nella sesta giornata del campionato di Serie B. Non si salva nulla della trasferta umbra per le ragazze di Galletti travolte dalla squadra capolista del campionato insieme alla Lazio. Il pallino del gioco è sempre delle umbre che gestiscono i tempi di giochi e ad ogni affondo mettono apprensione alle romane.Res Roma che resta nei bassifondi della classifica con 4 punti.

Ternana-Res Roma

Al 13esimo il vantaggio umbro con Tarantino che spinge in rete un cross di Lombardo. Al 32esimo Di Criscio sugli sviluppi di calcio piazzato arriva col piatto al volo e batte Maurilli. Al 44esimo calcio di rigore alla Ternana per un fallo di Liberati su Porcarelli. Dal dischetto va Vigliucci. Ad inizio ripresa il poker rossoverde con un tap-in di Tui. Al 62esimo altro rigore per la Ternana. Dagli undici metri va Vigliucci che stavota si fa ipnotizzare da Maurilli. Al 75esimo traversa di Vigliucci. All’84esimo bellissimo gol di Lombardo che di prima calcia col destro trovando una traiettoria a pallonetto che batte Maurilli. All’89esimo Labate in contropiede segna il sei a zero.

Tabellino

Ternana (4-4-2): Ghioc; Pacioni, Quazzico (dal 66’ Wagner), Di Criscio, Vigliucci; Lombardo (dall’85’ Labianca), Labate, Tui (dal 66’ Maffei), Fusar, Tarantino, Porcarelli (dal 70’ Pirone). All.: Melillo

Res Roma (4-3-1-2): Maurilli; Liberati, Fracassi, Clemente, Simeone; Montesi (dal 74’ Massimi), Petrova, Antonelli (dal 74’ Tamburro); Boldrini (dall’83’ Verrino); Nagni (dal 65’ Cianci), Duchnowska (dal 65’ Iannazzo). All.: Galletti

Marcatrici: 13’ Tarantino (T), 32’ Di Criscio (T), 45’+1 Vigliucci (T), 54’ Tui (T), 84’ Lombardo (T), 89' Labate (T)

Ammonite: Quazzico (T); Liberati (R)