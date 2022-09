Ternana-Lazio Women 1-2: buona la prima in Coppa Italia per le biancocelesti

La Lazio Women porta a casa i primi tre punti della Coppa Italia femminile 2022/2023. Le biancocelesti infatti hanno battuto nella prima giornata la Ternana per due a uno e salgono a punteggio pieno nel girone. Una buona partita delle aquilotte cresciute nella ripresa. Le ragazze di Catini ora aspettano il Milan, impegnato e sconfitto oggi al Tre Fontane dalla Roma nel secondo turno di Serie A.

Ternana-Lazio Women, la cronaca

La Lazio passa in vantaggio al 13esimo con Visentin. L'attaccante laziale è brava a sfruttare un pasticcio difensivo fra Nefreu e il portiere Ghioc e a depositare in rete il pallone dell'uno a zero. La reazione della Ternana è immediata e al 14esimo grazie a Lombardo il risultato torna sull'uno a uno. Le pardone di casa sfiorano il sorpasso al 40esimo: azione di corner e traversa di Spy. La Lazio sfiora il nuovo vantaggio ad inizio ripresa sempre con Visentin che lascia partire un gran tiro su cui è bravissimo Ghioc a dire di no. Le biancocelesti crescono e prendono campo e al 75esmo trovano la seconda rete. Ghioc calcola male i tempi dell'uscita e viene anticipata da Fuhlendorff che fa 2 a 1.

Tabellino

Ternana (4-4-2): Ghioc, Capitanelli, Pacioni, Di Criscio, Lombardo, Spyridonidou, Vigliucci, Tarantino, Nefrou, Massimino, Fusar, Poli. A disposizione: Sacco, Imprezzabile, Labianca, Aldini, Labate, Paparella, De Bona). All.: Melillo

Lazio Women: (4-3-3): Guidi, Eriksen, Fuhlendorff, Groff, Toniolo, Colombo, Pittaccio, Proietti, Visentin, Castiello, Kakampouki. A disposizione: Pezzotti, Khellas, Vivirito, Deppy, Palombi, Musolino, Falloni, Jansen, Natalucci. All.: Catini