Ternana-Lazio Women 2-3: Fuhlendorff decisiva al novantesimo

Allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni la Lazio Women vince per tre a due contro la Ternana la terza giornata della Serie B Femminile. Partita bella elettrica e ricca di occasioni che ha visto le ragazze di Catini vincere soltanto al 90esimo. Questo successo vale alle biancocelesti il secondo posto della classifica con 7 punti, dietro soltanto al Napoli capolista con 9 punti.

Ternana-Lazio Women, la cronaca

Il primo tempo si chiude sull'uno a uno, col vantaggio lampo laziale di Chatzinikolaou pareggiato due minuti più tardi da Spyridonidou. Nella ripresa passano nuovamente le biancocelesti in vantaggio, al minuto 58, sempre con Chatzinikolaou stavolta glaciale su calcio di rigore. Al 65esimo tornano in partita le Fere con Spyridonidou che fa 2 a 2. Lo sliding doors della partita arriva con l'espulsione di Labate che lascia la Ternana in 10 e al 90esimo Fuhlendorff trova la rete del tre a due finale.

Tabellino

Ternana: Ghioc; Vigliucci, Capitanelli, Di Criscio, Lombardo, Labate, Spyridonidou, Tarantino (76' Imprezzabile), Nefrou (80' Pacioni), Massimino, Fusar Poli (76' Maffei). All.: Melillo

Lazio Women: Guidi; Pittaccio, Falloni, Karampouki, Toniolo (73' Vecchione); Castiello, Eriksen, Colombo; Proietti (65' Pezzotti); Chatzinikolaou (65' Fuhlendorff), Visentin. All.: Catini

Marcatrici: 6', 65' Spyridonidou (T); 4', 58' Chatzinikolaou (L), 90' Fuhlendorff (L)

Espulse: Labate (T)

Arbitro: Gagliardi