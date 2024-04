Termoli - Real Monterotondo 2-1, le parole di capitan Flavio Albanesi "Sconfitta meritata"

Il Real Monterotondo ha ceduto nell'ultima giornata di campionato per 2-1 al Termoli, complicando non poco le velleità di salvezza nel girone F di Serie D. Il capitano del Monterotondo Flavio Albanesi ha commentato la sconfitta di misura con i molisani nel post-match, dando voce al suo rammarico per uno scontro salvezza cruciale.

Le parole di Flavio Albanesi

Partita persa giustamente, gli avversari sono stati più bravi e hanno meritato. La cosa che dispiace è che in questo momento della stagione non possiamo permetterci questi cali di tensioni, venivamo da risultati positivi ed è sembrato come se fossimo già sazi. Un errore molto grave, mancano pochissime partite e dobbiamo fare più punti possibili. Il primo match point per la salvezza diretta l’abbiamo perso, ne rimangono altri tre. Domenica sarà una partita difficilissima perché verrà una squadra forte che si sta giocando i playoff. Noi sappiamo che se entriamo con la testa giusta possiamo giocarcela con tutti, ma se non siamo concentrati, giochiamo con superficialità e senza sacrificarci 90 minuti andiamo in difficoltà, soprattutto con squadre attrezzate come sarà il Chieti.