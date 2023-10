Casal Barriera, Aliberti commenta la vittoria contro il Tecchiena

Il Casal Barriera è l'unica squadra del Girone D a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. I gialloverdi si sono imposti nell'ultimo turno per due a uno contro il Tecchiena grazie alle reti di Follo e Orsini.

Soddisfatto mister Aliberti che ha così commentato il match: "Abbiamo provato da subito ad imporre il nostro gioco ma, complice anche il campo, abbiamo commesso tanti errori in costruzione. Il primo tempo abbiamo costruito poco ma non abbiano subito nulla. Nella ripresa siamo entrati in campo con la voglia di vincere e dopo il vantaggio abbiamo avuto due occasioni importanti non concretizzate, poi siamo stati costretti a due cambi forzati e qualcuno si è dovuto sacrificare fuori ruolo. Abbiamo subito il pari in mischia ma abbiamo subito ripreso ad attaccare riuscendo all'ultimo respiro a vincere con il goal di Orsini, uno dei "sacrificati" fuori ruolo. Questo è un gruppo compatto che sta facendo a meno di tanti giocatori, spesso chiudiamo con almeno 5 under provenienti in gran parte dalla nostra U19 regionale dello scorso anno, questo vuol dire che la società tiene tanto anche alla Juniores e che si lavora in sintonia ed armonia. Questi 9 punti in tre partite non devono distrarci, il nostro primo obiettivo è migliorare il settimo posto dello scorso anno, poi piano piano i risultati ci diranno dove possiamo arrivare".

Il tecnico dedica la vittoria ai tifosi della squadra che hanno seguito i giocatori facendo diversi chilometri: "Vedere a circa 80 Km almeno 30 ragazzi che ti seguono e ti incitano 95 minuti è uno spettacolo questa vittoria è per i Warriors".

Nel prossimo turno, in programma domenica 8 ottobre, il Casal Barriera attende in casa l'Indomita Pomezia.