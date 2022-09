Tavagnacco-Lazio Women 0-2: prima vittoria in campionato per le biancocelesti

La Lazio Women conquista i primi tre punti del suo campionato. Le biancoceleste infatti vincono in trasferta per due a zero contro il Tavagnacco nella seconda giornata del campionato femminile di Serie B. Le ragazze di Catini passano in vantaggio al 14esimo grazie ad Eriksen. La sorella del famoso calciatore del Manchester United, sblocca il match trasformando di testa in rete un cross su punizione di Toniolo. A fne primo tempo, Visentin chiude la partita con uno splendido pallonetto che supera Marchetti. Nella ripresa la Lazio gestisce e spreca diverse occasioni per aumentare il margine. Con questo successo la Lazio sale a quota 4 punti in classifica, dopo il pareggio nella prima giornata contro il Brescia.

Tabellino

Tavagnacco (4-2-3-1): Marchetti; Novelli (58’ Morleo), Donda, Fischer, Demaio; Maroni, Novelli; Magni (58’ Moroso), Taborda, Licco; De Matteis (69’ Iacuzzi). All.: Alessandro Recenti

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello (81’ Vivirito), Eriksen, Proietti (71’ Jansen); Colombo (81’ Musolino); Chatzinikolaou (65’ Fuhlendorff), Visentin (71’ Pezzotti). All.: Massimiliano Catini

Marcatrici: 14' Eriksen (L), 42' Visentin (L)

Arbitro: Mattia Rodighiero (sez. Vicenza)