Tavagnacco-Lazio Women 0-3: tris biancoceleste, ansia per le condizioni di Goldoni

La Lazio Women vince senza fatica in casa del Tavagnacco nella decima giornata del campionato di Serie B Femminile. Per le biancocelesti a segno Popadinova, Goldoni e Ferrandi. Successo agevole con la partita subito messo in discesa per le ragazze di Grassadonia che nel giro di pochi minuti si trovano già sul due a zero. Con quesi tre punti, la Lazio sale al primo posto della classifica (27 punti) spalla a spalla con la Ternana. Unica notizia negativa per le biancocelesti l'infortnio di Goldoni.

Tavagnacco-Lazio Women, la cronaca

Al 2' Lazio in vantaggio con Popadinova che spinge dentro un assist di Pittaccio. Fra il 14esimo e il 16esimo Gomes colpisce prima il palo e poi la traversa. Al 20esimo Goldoni trova il raddoppio con un perfetto colpo di testa su assist di Eriksen. La centrocampista ex Inter sfiora la doppietta colpendo la traversa nel finale di primo tempo. Al 78esimo il tris lo firma Ferrandi con un tiro preciso dal limite dell'area di rigore.

Tabellino

Tavagnacco (3-5-1-1): Sattolo, S. Novelli (60` Candeloro), Peressotti, Desiati (84` Lorenzini); Lazzara (84` Papagna), Nurzia, G. Novelli 14` Minutello), Demaio, Maroni; Casellato; Uzqueda. All.: Campi

Lazio Women (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Mancuso (73` Varriale), Reyes, Gothberg; Castiello, Eriksen (66` Ferrandi), Goldoni (43` Colombo); Palombi (66` Proietti), Gomes, Popadinova (73` Visentin). All.: Grassadonia

Marcatrici: 2' Popadinova (L), 20' Goldoni (L), 78' Ferrandi (L)

Arbitro: Mazzer