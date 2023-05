Tarquinia retrocesso in Prima Categoria: il comunicato del club

Il Tarquinia non ha superato lo scoglio play out nel Girone A. La formazione viterbese è stata sconfitta in casa al Bonelli per uno a zero dal Canale Monterano, con la rete di Polidori arrivata in pieno recupero.

La società ha voluto chiedere scusa ai tifosi per la stagione complicata e per la retrocessione che è arrivata negli ultimi istanti di stagione con un lungo post sui social. Un segnale di maturità da parte del Tarquinia che nell'abbandonare la Promozione fa mea culpa e i complimenti agli avversari, salutando (in maniera consensuale mister Pacenza) e ringraziando i suoi sostenitori e non solo.

Questo il testo del comunicato del club: "Il rammarico è forte, seppur trascorsi tre giorni, il senso di amarezza non vuole lasciarci. Qualche punto in più in classifica e avremmo raggiunto la sospirata salvezza e invece siamo retrocessi, quest’anno è toccata a noi; abbiamo la consapevolezza degli errori commessi e ci assumiamo tutte le responsabilità, ci scusiamo. La fortuna, possiamo dirlo, non ci ha assistiti, abbiamo vissuto una stagione complicata per diversi aspetti, non desideriamo soffermarci sui tanti infortuni, non vogliamo trovare scusanti. Il verdetto va accettato, dobbiamo ammettere che abbiamo stazionato, per la maggior parte del campionato, sullo sfondo della classifica, ora abbiamo necessità di smaltire le scorie che una retrocessione lascia. Ciò che abbiamo fatto per il bene di questa Società sportiva ci auguriamo non venga dimenticato, continueremo ad impiegare le nostre energie, le nostre risorse e non lasceremo in disparte la nostra passione. Amiamo la nostra città, amiamo i colori della nostra squadra ed è per questo che ci siamo già riuniti per strutturare una nuova stagione. Di comune accordo abbiamo deciso di non proseguire il percorso sportivo con mister Pacenza che ringraziamo per la disponibilità e per la sua collaborazione. Desideriamo complimentarci con la Società del Canale Monterano e con i suoi giocatori, in particolar modo, per aver raggiunto l’obiettivo salvezza. Ringraziamo tutti i nostri avversari per la lealtà sportiva evidenziata in campo e per averci ospitato presso i loro impianti sportivi. Desideriamo ringraziare tutti i nostri sostenitori insieme ai nostri tifosi; non ci siamo mai sentiti soli, ci avete sostenuto sia nelle gare casalinghe che in trasferta, abbiamo sempre avvertito la vostra presenza, abbiamo vissuto la consapevolezza di avere sempre qualcuno accanto pronto a darci una mano e a credere in noi. Abbiamo desiderio di ringraziare tutti gli sponsors senza i quali non avremmo potuto affrontare la stagione, grazie per aver condiviso il nostro sogno e per aver reso concrete le nostre fantasie, grazie per aver dato consistenza al nostro progetto. Desideriamo ringraziare l’Amministrazione comunale, nello specifico il Sig. Sindaco Sig. Alessandro Giulivi, per la fattiva collaborazione e per averci permesso di usufruire dell’impianto sportivo Bonelli e la Sig.ra Martina Tosoni. Ringraziamo la stampa per il tempo dedicato, la Federazione, il comitato Provinciale, la sezione Aia, grazie a tutti Voi. Grazie allo staff tecnico e a tutti i dirigenti, grazie per la Vostra disponibilità. Un piccolo grazie anche a NOI per averci creduto e per aver impiegato il nostro tempo a favore di un progetto non incentrato su NOI stessi".