Tarquinia, Ercolani si presenta: "Vogliamo creare qualcosa di importante"

La nuova presidenza del Tarquinia che giocherà il prossimo anno in Prima Categoria dopo la retrocessione per la sconfitta ai play out ha scelto di affidare la panchina ad Ercolani.

Il tecnico torna a Tarquinia e con lui ci sarà uno staff tutto tarquinese. Ad affiancare Ercolani ci saranno Graziano Sileoni (Proveniente anche lui dall’esperienze in toscana ,Oscar Felci Mister dell’under 19 BluGranata dello scorso anno, il riconfermato preparatore dei portieri Luigi Tizi ed il Team Manager Sig. Duilio Azara.

Queste le parole di mister Ercolani ai microfoni del club: "Torno sul campo in cui tutto è iniziato e lo faccio proprio nel momento in cui diventa Presidente del Tarquinia Calcio Massimiliano Coluccio, persona che mi scelse quando avevo solo 28 anni per guidare la Corneto, in Promozione. Con il nuovo direttore sportivo ( verrà presentato presto) ci lega un rapporto di stima reciproca e siamo già al lavoro per allestire una rosa importante. Per me non è stata una scelta facile lasciare un ambiente come Manciano dove ho trovato un gruppo di giocatori fantastico, un ds Giulio Zapponi, eccellente ed una società impeccabile ma ho percepito che era il momento giusto per tornare ad allenare la squadra della mia città. Dopo una retrocessione che ha lasciato tanta amarezza il primo passo sarà quello di creare un feeling tra staff tecnico, società, giocatori e tifosi che per la passione e dedizione che hanno dimostrato in queste stagioni meritano di tornare ad avere grandi soddisfazioni. Torno con tanta esperienza in più e con la voglia di fare bene. Non faccio promesse ma l’unica cosa che posso assicurare è che con il lavoro quotidiano cercheremo di creare qualcosa di importante".