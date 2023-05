Tarquinia, Pacenza e club si salutano

Il play out perso allo scadere contro il Canale Monterano (0-1, Polidori,ndr) ha condannato il Tarquinia alla retrocessione in Prima Categoria. Il club dopo aver salutato i suoi tifosi dice addio anche al tecnico Pacenza.

Divorzio consensuale

Fra il tecnico e società è stato un addio consensuale. Pacenza, subentrato a stagione in corso al posto di Blasi saluta la panchina viterbese con un lungo messaggio sui social. Ecco il testo: "l calcio é anche questo... Si vince e si perde.. Questa volta non ce l abbiamo fatta...e dispiace molto... Ma il tutto sarà motivo di esperienza e crescita per tutti...nello stasso tempo non c é stata la volontà da ambo le parti di continuare insieme nel totale rispetto...voglio ringraziare la soceta Tarquinia per la fiducia dimostrata e per le persone per bene che ho incontrato... Lo staff che insieme abbiamo dato più del massimo... I giocatori che hanno dimostrato massima dedizione e impegno con stima reciproca e affetto...i tifosi ma soprattutto gli ultra che in tutti i momenti sono stati sempre al nostro fianco. Vi porto sempre nel cuore tarquinia e per qualsiasi cosa sarò sempre disponibile. Vi voglio bene..".