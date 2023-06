Tarquinia, l'ex presidente Lenzo: "Resterò sempre il vostro primo tifoso"

Il Tarquinia con la retrocessione in Prima Categoria successiva alla sconfitta nei play out contro il Canale Monterano ha annunciato il cambio di presidenza.

La società infatti è passata da Benedetto Lenzo, che ha rassegnato le sue dimissioni, a Colucci che entrerà in carica dopo il 30 giugno 2023. L'ex presidente Lenzo ha voluto salutare il mondo Tarquinia con una lunga lettera in cui ringrazia tutti coloro che hanno partecipato nella sua esperienza da presidente e ripercorre le tappe della sua gestione. Ecco il testo:

"Come già riportato sulla pagina ufficiale del Tarquinia Calcio comunico che nella giornata di ieri ho rassegnato le mie dimissioni da Presidente del Tarquinia Calcio e che per vicissitudini societarie resterò in carica fino al 30 giugno 2023. Ho il desiderio di comunicarlo personalmente, in quanto per me è stata una scelta molto difficile, perché Amo Tarquinia, amo il Tarquinia Calcio e Amo i sui colori. Rappresentare questa Società dopo aver portato quella maglia da calciatore da quando avevo 5 anni fino all’ultimo giorno in cui ho smesso di giocare e dopo anni ricoprire la carica da Presidente per me non ha prezzo. Lascio semplicemente per impegni familiari e lavorativi che non mi consentono più di poter gestire questa Società. In questi anni ho cercato di fare il Presidente con Amore e Passione facendo solo quello che poteva essere il bene del Tarquinia Calcio mettendo a disposizione tutto me stesso, penso di aver agito in maniera corretta e se qualche volta ho potuto sbagliare l’ho fatto comunque in buona fede e sempre per il bene di questi colori. Lascio una Società’ strutturata, con un ottimo settore giovanile, composto da circa 300 ragazzi che sono il patrimonio di questa Società e con ottimi istruttori con cui abbiamo anche raggiunto l’affiliazione con il Perugia Calcio, lascio tutte le squadre agonisti che in questi anni hanno fatto un percorso di crescita esponenziale, lascio una squadra di Allievi che lo scorso anno vincendo il campionato provinciale si è aggiudicata il campionato regionale ,lascio una squadra juniores che per un solo punto non si sono aggiudicati il campionato provinciale, lascio una prima squadra vincitrice lo scorso anno di un campionato di Prima Categoria che ha portato il Tarquinia Calcio dopo 21 anni in Promozione ( una gioia che sarà sempre con me) lascio una squadra che purtroppo questo anno ha subito una retrocessione. Tutti questi risultati sono dovuti sopratutto a tutti i componenti di questa Società e mi riferisco a tutta la dirigenza, ai Vice Presidenti, ai giocatori sia piccoli che grandi a tutti gli istruttori, agli allenatori, a tutti preparatori , a tutti i direttori sportivi e tecnici, a tutti i responsabili del settore giovanile, a tutti i responsabili dell’impianto, a tutti i dirigenti, alla responsabile di segreteria, a tutti gli addetti stampa a tutto lo staff tecnico, a tutti i genitori, a tutti i tifosi e in particolare come tifoseria al tifoso più storico Stefano Arceci con cui in passato abbiamo vissuto momenti indimenticabili con il grande Presidente Leonardo Maneschi, al personale del Bar, al Sindaco Alessandro Giulivi che ci ha permesso di utilizzare l’impianto Bonelli a Martina Tosoni con cui mi sono interfacciato in questi anni, spero di non essermi scordato nessuno, ma senza il vostro aiuto tutto questo non si sarebbe mai realizzato e non si sarebbe realizzato neanche senza le figure che c’erano prima di me cioè il mio precedessore Marco Bellucci e tutto il suo staff e le persone che hanno lasciato questa società durante la mia carica. In questa Società lascio un pezzo del mio cuore ma sono contento di consegnare il timone ad un amico e ad una persona che ha dato tanto e da tanto a questa Società sia con me che prima di me, ad una persona con cui in questi anni ho affrontato mille battaglie ,insieme abbiamo avuto gioie e delusioni, ma non ci siamo mai tirati indietro, sto parlando di Massimiliano Coluccio a cui auguro a lui è il suo staff un grandissimo in bocca a lupo per questa nuova esperienza e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto fino ad oggi insieme a me. Lascio il Tarquinia Calcio con lacrime di commozione ,ma sarò sempre il suo primo tifoso e difenderò sempre i suoi colori. Un forte abbraccio caloroso a tutti e in bocca a lupo per il futuro. Sempre Forza Tarquinia!!!"