Lazio ufficiale l'addio di Tare: "Costruito una squadra forte"

Come anticipato nei giorni scorsi, Igli Tare lascia la Lazio. Il dirigente albanese intervenuto al TG1 ha annunciato il suo addio ai colori biancocelesti dopo 18 anni.

L'addio di Tare

Non è ancora arrivato il comunicato del club ma è stato lo stesso Tare ad annunciare la separazione dalla Lazio. Queste le sue parole: "Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S. Lazio terminerà. È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene della Lazio di raggiungere il traguardo della Champions League, consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo".

Perchè Tare lascia?

Il motivo dell'addio fra Tare e la Lazio sta nei contrasti, nelle visioni differenti dell'albanese e di Maurizio Sarri. I due spesso in contrasto specie per quanto riguarda il mercato e sugli obiettivi di squadra ha portato Lotito a fare una scelta che è ricaduta sul tecnico. Al posto di Tare è pronto Fabiani uomo fidato di Lotito e già nella dirigenza laziale, con Sarri che avrà più spazio di manovra e potere decisionale sul mercato. L'allenatore ora chiede il ritorno in dirigenza di Peruzzi, ai tempi allontanatosi proprio per alcuni dissidi con Tare.

Tare e la Lazio

Tare lascia la Lazio (il suo contratto scade a fine giugno) dopo 18 anni divisi fra campo (fino al 2005) e scrivania (dal 2009). Braccio destro del presidente Lotito, Tare è stato protagonista del mercato laziale con tanti colpi importanti e low cost, con successive plusvalenze importanti ma anche di tanti flop che ne hanno condizionato l'immagine verso la tifoseria. Non amato dal pubblico laziale, Tare lascia il club orgoglioso del lavoro svolto.