Caso Tamponi-Lazio: esulta Lotito. Mini-squalifica per il presidente biancoceleste

Nuovo capitolo della saga Tamponi-Lazio. Una nuova sentenza della Corte d'Appello Federale (CAF) ha rivalutato le sanzioni emesse in precedenza dal Collegio di Garanzia dello Sport riguardanti Claudio Lotito e i medici sociali della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia.

L'accusa

La Lazio nelle persone di Lotito e dei medici sociali, era sotto accusa per aver violato le norme anti-Covid nel 2020. Il motivo è quello di aver schierato nella partita Torino-Lazio (1/11/2020) un calciatore positivo al Covid, Ciro Immobile ed aver portato in panchina per Lazio-Juventus (8/11/2020) un altro calciatore positivo al Coronavirus, Djavan Anderson. Per queste ragioni al presidente della Lazio e ai medici, era stata comminata una squalifica di 12 mesi.

Il verdetto

Il nuovo verdetto è stata una boccata d'ossigeno per Claudio Lotito. Infatti la CAF ha ridotto, e di molto, la squalifica di 12 mesi che era stata prevista al presidente laziale per quanto riguarda il caso tamponi. La nuova sentenza condanna Lotito a soltanto 2 mesi di inibizione. Cinque mesi di stop invece per i medici sociali e una multa di 50mila alla Lazio. Le motivazioni saranno rese note fra un paio di settimane, ma la Corte d’Appello sui sei capi di accusa del deferimento ne ha salvati solo due, e quindi i sette mesi del primo grado e i dodici del secondo sono diventati i due dell’Appello bis.

Nuovo ricorso in arrivo?

Non è arrivata la parola fine però sulla vicenda. Infatti la Procura federale della Figc attende di conoscere le motivazioni del CAF per decidere se proporre ricorso al Collegio di Garanzia.

Nel frattempo però Claudio Lotito esulta per la nuova sentenza, che gli permette di mantere il posto in Consiglio Federale, dove è rappresentante della Serie A insieme a Beppe Marotta dell'Inter.