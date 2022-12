Abraham diventa papà: l'annuncio sui social

Finalmente una buona notizia per Tammy Abraham. L'attaccante inglese della Roma infatti diventerà padre nel 2023. Nuovo anno e nuova vita per l'ex Chelsea che ha voglia di riscatto.

Abraham diventa papà

Un albero di Natale, la fidanzata Leah incinta e la didascalia "Buon Natale da noi tre". Così Tammy Abraham fa fatto gli auguri sui suoi profili social. Un Natale speciale per l'inglese che ha ricevuto gli auguri non solo dai compagni di squadra della Roma da Camara a Zalewski ma di tanti colleghi e amici fra cui Belligham e Tomori. Leah, inglese e fidanzata di lungo corso di Abraham, ha postato la stessa foto scrivendo: "Il regalo più grande".

Voglia di riscatto

Un figlio ti cambia la vita, Abraham spera che cambi innazitutto questa stagione. L'attaccante inglese nella passata annata ha trascinato la Roma in campionato e alla vittoria della Conference League con un totale di 27 gol. Cifra da bomber puro che non ha trovato conferma in questa prima parte di stagione. Il numero nove di Mourinho è di molto al di sotto delle aspettative: solo 4 gol segnati fra campionato ed Europa League. Troppo poco per l'attaccante titolare della Roma. Abraham è chiamato al riscatto e chissà che il figlio in arriva non sia lo stimolo giusto per rilanciarsi.