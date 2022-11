Tahirovic, lo svedese lanciato da Mou che sogna Dzeko

Nel triste pareggio della Roma contro il Torino c'è da segnalare l'esordio fra i grandi del giovanissimo Tahirovic ennesimo prodotto della Primavera giallorossa che ha conquistato Mou e che ha sostituito un fischiatissimo Cristante.

Chi è Tahirovic

Benjamin Tahirovic, classe 2003, è un centrocampista tuttofare, svedese. Giocatore di personalità e tecnica, Tahirovic è un faro della Primavera giallorossa targata Guidi. Già nella scorsa stagione l'ultima con De Rossi in panchina e terminata con la sconfitta nella finale scudetto contro l'Inter, è stato protagonista di 32 presenze condite da 3 gol e 4 assist. Prima del match contro il Sassuolo, Mourinho ha dichiarato: "Presto Tahirovic giocherà e magari la farà da titolare, perché vedo una grande crescita da quando si sta allenando con noi". Una promessa mantenuta dallo Special One a distanza di pochi giorni. Una prestazione arcigna di Tahirovic in 20 minuti in cui ha collezionato pure un cartellino giallo fermando una ripartenza pericolosa del Torino.

La fuga e il ritorno di Tahirovic

Tahirovic è un giocatore di personalità. E lo dimostra pure il rapporto con Mourinho ad inizio stagione. Infatti il giovane calciatore aveva lasciato la Capitale dopo non essere finito fra i convocati di Mou per il ritiro estivo. Una delusione per lo svedese che aveva fatto ritorno a casa. La mediazione col club però (che lo ha multato) è servita a far tornare sui suoi passi il centrocampista che si riaggregrato alla Primavera con maggiore tranquilità e consapevolezza nei propri mezzi. In questa stagione ha già collezionato 8 presenze con i giovani giallorossi.

L'idolo Dzeko

Non è un centrocampista ma un attaccante l'idolo di Tahirovic e molto lo si deve alle sue origini. Infatti nonostante sia nato in Svezia, i genitori di Tahirovic sono originari di Sarajevo. Proprio questo legame con la Bosnia, Nazionale in cui può militare, lo lega alla Roma dove è approdato anche grazie al suo idolo Edin Dzeko. Infatti nell'ultimo giorno del mercato invernale del 2021 Tiago Pinto lo preleva dal Vasalund formazione della Serie C svedese e lo porta a Trigoria superando la concorrenza di altri club fra cui Benfica.