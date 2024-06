Europei di calcio 2024: dove vedere Svizzera-Italia a Roma, su schermi o maxischermi

Sabato 29 giugno alle ore 18:00 l’Italia sfiderà la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024. Come già successo per la fase a gironi sono diversi i luoghi a Roma dove saranno allestiti schermi e maxi schermi per assistere alla partita degli Azzurri.

Italia agli ottavi

La Nazionale si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europeo grazie al gol dell’attaccante della Lazio Zaccagni arrivato nel recupero contro la Croazia. L’1-1 contro Modric e compagni ha permesso alla squadra di Spalletti di qualificarsi come seconda forza del girone chiudendo a quota 4 punti alle spalle della Spagna. Ora la sfida contro la Svizzera.

Niente partita al cinema all’aperto

La partita dell’Italia contro la Svizzera non sarà trasmessa dai Cinema in piazza dei parchi della Cervelletta e di Monte Ciocci dove invece si è potuto assistere agli incontri contro Albania, Spagna e Croazia. Il motivo del cambio di programma è l’orario del match. Infatti il fischio d’inizio alle ore 18:00 rende impossibile la trasmissione dell’ottavo di finale. “L’orario delle partite dell’Italia agli Europei per ora ci impedisce di proiettarle. I nostri proiettori sono potenti ma la luce del sole di più. Il Cinema in Piazza continua come da programma. Non succede ma se succede torneremo a tifare insieme” – è il messaggio del Piccolo America.

Dove vedere la partita a Roma

La partita fra la Nazionale italiana e quella elvetica sarà visibile all’Euro Village 2024 allestito nella Città dell’Altra Economia. A Testaccio infatti si continua a tifare Italia davanti al maxi schermo e con la possibilità di mangiare la pizza di Pizzeria Elementare e bere birra artigianale.

Maxi schermo da 150’’ per seguire i ragazzi di Spalletti installato anche al Csoa Corto Circuito in via Filippo Serafini. Il Giardino del Monk apre, gratuitamente, le porte per la visione della partita della Nazionale. Schermi hd all’Angeli Rock. A Montesacro sarà possibile tifare e guardare la partita da Sponda (prenotazione obbligatoria).

Al Porto Fluviale (via del Porto Fluviale) sarà messo a disposizione un maxi schermo per vedere la partita. Match visibile anche alla birreria di Eataly. Su prenotazione si potrà tifare Italia anche al Lanificio (via di Pietralata). A via Arzana sarà possibile seguire la partita dell’Italia da Scorpacciata Romana.

A disposizione dei vari pub del Centro, come il Trinity College, Abbey Theatre, Nag's Head per seguire in compagnia l’Italia e tutte le partite dell’Europeo.

Pronto a ripetersi anche il consueto appuntamento con la Nazionale presso Officine Farneto (via Monti della Farnesina) nell'evento organizzato con Peroni.

Per segnalare schermi e maxischermi dove assistere alla partita scrivere al numero whatsapp 345 170 9348