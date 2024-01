Supercoppa Italiana: quando e contro chi gioca la Lazio

Archiviata una settimana da incorniciare per la Lazio, a -1 dal posto Champions League e vincente nel Derby dei quarti di finale di Coppa Italia, è tempo di pensare alla Supercoppa Italiana. I biancocelesti il prossimo weekend non giocheranno in campionato perché saranno impegnati nella final four del mini torneo per l’assegnazione del titolo.

Lazio, tutto sulla Supercoppa Italiana

La Lazio ha staccato il pass per la final four della Supercoppa Italiana chiudendo lo scorso campionato al secondo posto. La posizione conquistata dalla squadra di Sarri ha garantito a Immobile e compagni la possibilità di giocarsi la coppa a Riad. I biancocelesti sfideranno in semifinale l’Inter dell’ex Inzaghi (vincitrice della Coppa Italia) venerdì 19 gennaio alle ore 20:00. In caso di successo la Lazio affronterà in finale lunedì 22 gennaio la vincente dell’altra semifinale: Napoli-Fiorentina.

Sarri e la Supercoppa

Maurizio Sarri non usa giri di parole e commenta la Supercoppa a Riad con un: “Prendi i soldi e scappa”. Il tecnico non le manda a dire e critica la trasferta dispendiosa e il doppio impegno voluto dalla Lega per assegnare il torneo. Queste le sue parole nel post Lazio-Lecce (1-0 Felipe Anderson, ndr): “È il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley…Questo tutto fuorchè sport, è prendi i soldi e scappa. Con tutti i problemi che ci sono si fa la Supercoppa a 4. Se il calcio moderno è questo sono felice di essere vecchio”.

La Lazio e la Supercoppa

Con cinque successi la Lazio è la quarta squadra in Italia ad aver alzato più volte il trofeo (in 8 partecipazioni) dopo Juventus, Milan e Inter. L’ultima volta che la Lazio si è giocata il titolo è stato nel 2019 proprio a Riad. All’epoca la squadra di Inzaghi si impose per tre a uno contro la Juventus grazie alle reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi. Proprio contro i bianconeri l’ultima sconfitta nel 2015 a Shanghai (2-0).