Il Lazio sede della Supercoppa Femminile. Ecco le date

Alla sala Sala Freccia Club della stazione Tiburtina di Roma è stata presentata la 25esima edizione della Supercoppa Italiana di calcio femminile. All'evento, moderato dalla conduttrice tv Francesca Brienza hanno preso parte il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani e la responsabile Organization & People Development di FS Italiane Annamaria Morrone. Saranno presenti anche il delegato allo Sport della Regione Lazio Roberto Tavani, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente del Latina Calcio Antonio Terracciano e il responsabile Marketing del Frosinone Calcio Federico Casinelli. La madrina dell'evento è Alessandra Amoroso, che ha composto la colonna sonora che accompagnerà la manifestazione e che si esibirà prima della finalissima.

Il Lazio sede della Supercoppa

Ludovica Mantovani presidente della Divisione Calcio Femminile. Mantovani ha dichiarato che la formula della Final Four nata lo scorso anno per via dell'emergenza sanitaria è stata riproposta per il grande riscontro positivo avuto. La numero uno della Divisione femminile ha poi sottolineato i motivi che l'hanno spinta a scegliere il Lazio, con le città di Latina e Frosinone, come sede della manifestazione: "Dovevamo giocare due partite nello stesso giorno (le due semifinali), e dopo aver visitato più luoghi abbiamo trovato in Frosinone e Latina la soluzione migliore per tutti quanti e per questo ringraziamo il club. Col Latina è prima collaborazione e siamo felici di questa nuovo percorso, abbiamo fatto il sopralluogo al Francioni e siamo rimasti soddisfatti. Il Frosinone ha uno stadio che è fiore all’occhiello e che già ha ospitato diversi eventi importanti". Inoltre Latina e Frosinone saranno pure importanti per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nel Lazio, anche per i bambini.

Le date della Supercoppa Italiana

La formula della Final Four vedrà come protagonista la Juventus campione d'Italia e della Supercoppa in carica, la Roma campione della Coppa Italia, Milan e Sassuolo. Le semifinali si giocheranno il 5 gennaio allo stadio Francioni di Latina e al Benito Stirpe di Frosinone, che sarà sede anche della finalissima l'8 gennaio. Le due semifinali saranno Roma-Milan e Juventus-Sassuolo.

Le parole dei protagonisti

Alla cerimonia era presente anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC. "La Federazione negli ultimi 4 anni ha investito molto sullo sviluppo del calcio femminile - dice Gravina - sia in termini risorse umane, finanziare e di idee dando sempre più visibilità". Gravina ci tiene a rimarcare che quella italiana è l'unica federazione che ha adottato il professionismo al calcio femminile (dalla stagione 2022/2023, ndr) e nel riprendere e tutte le gare (oggi attraverso la 7, ndr). "Durante la pandemia - continua il presidente Gravina - "il movimento femminile ha avuto un'esplosione, è un fenomeno in crescita. E molto si deve al Mondiale 2019 dove tutto è cambiato, con 8milioni di italiani che hanno seguito la nazionale femminile ai mondiali in Francia". Gravina ha poi concluso "La Divisione calcio femminile è una sorta di laboratorio, frutto di concentrazioni e interessi, stiamo toccando con mano questi nuovi format e ne parleremo".

Annamaria Morrone Responsabile Organization & People Development Ferrovie dello Stato Italiane, partner della competizione ha parlato del lavoro e dei progetti futuri che Ferrovie dello Stato Italiane stanno mettendo in atto e ideando per un mondo più inclusivo. "Per noi è un grande onore essere partner di questa iniziativa che ci permette di essere ambassador di valori che FS Italiane porta avanti da anni" - dichiara Morrone - "Lavoriamo ogni giorno affinché la competenza diventi valore che non ha genere. In questo senso i nostri percorsi sono rivolti non solo alle donne in azienda ma anche a quelle che si affacciano al mondo del lavoro per incoraggiarle a intraprendere carriere STEM. Sono diversi i progetti portati avanti. Ad esempio Women in motion e Mentorship al femminile, entrambi significativi dell’impegno di FS Italiane per l’empowerment delle donne".