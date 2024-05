Supercoppa Eccellenza Lazio, stabilita data e luogo della finale Rieti - Terracina

Si giocherà domenica pomeriggio a Roma la Finale per l’assegnazione della Supercoppa del titolo di Eccellenza MYSP della stagione 2023-2024. allo stadio Giorgio Castelli di Roma si affronteranno le due vincenti i gironi del campionato, ovvero l’Amatrice Rieti per il raggruppamento A e il Terracina 1925 per il girone B. La gara, fischio d’inizio alle ore 17.30, assegnerà il titolo regionale del campionato. Al termine dei 90 regolamentari, si tireranno direttamente i calci di rigore. La vendita dei biglietti per assistere all’incontro sarà aperta nei prossimi giorni. Il costo del biglietto è di 10 euro secondo le modalità che saranno presto comunicate.