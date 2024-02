Sulejmani illude e Magui punisce, la Lazio Primavera saluta la Coppa Italia a spese del Torino

È mancato veramente poco ad una grande Lazio Primavera per fare l'impresa a Torino nella semifinale di Coppa Italia, con un finale amaro oltre ai demeriti della Lazio. I biancocelesti avevano perso la partita d'andata a Roma per 3-1, ed erano quindi obbligati a vincere con lo stesso risultato o meglio al Campo Mazzola di Orbassano contro una delle squadre migliori di questa stagione di Primavera. E sembravano esserci poche speranze dopo il primo tempo, con Sulejmani che dopo solo quattro minuti manda avanti la Lazio con un tap-in ma che viene pareggiato da Gabellini al 21' su cross di Dell'Aquila. Nel secondo tempo la partita della Lazio sembra morire verso l'eliminazione, ma in sette minuti si scatena il ciclone Sulejmani, che sigla il secondo e terzo gol tra il 79' e l'86'. Prima con un altro tap-in che sorprende Abati, poi con un colpo di testa su cross di Milani che chiude i 90' sull'1-3 e manda la Lazio a degli insperati supplementari. Ad inizio primo tempo Gabellini fa tremare la Lazio, trovando però pronto Milani a spazzare sulla linea. La Lazio risponde con Sardo che spreca una buona occasione, salvo subire il gol beffardo di Magui al 117', con il giocatore del Torino più lesto di tutti a colpire di testa da calcio d'angolo. Nel finale c'è spazio anche per i rimpianti, con Di Tommaso che sfiora il gol con un tiro molto potente, ma è il Torino ad andare in finale di Coppa nonostante una partita pazza. Sfuma così anche un possibile derby romano in finale di Coppa.

Il tabellino

TORINO - LAZIO 2-3 (d.t.s)

Marcatori: pt 3′ Sulejmani (L), st 22′ Gabellini (T), st 35′ Sulejmani (L), st 40′ Sulejmani (L), sts 13′ Magui (T)

Ammoniti: pt 26′ Muntu (T), pt 33′ Di Tommaso, st 40′ Sulejmani (L), sts 15+2′ Njie (T)

Torino (4-3-3): Abati; Marchioro (pts 10′ Longoni), Desole, Dellavalle, Muntu; Dalla Vecchia, Silva (sts 9′ Magui), Ciammaglichella (st 39′ Perciun); Dell’Aquila (st 39′ Casali), Gabellini (sts 6′ Franzoni), Njie. A disp. Cabella, Bellocci, Bianay Balcot, Mahari, Acar, Rasheed. All. Scurto.

Lazio (4-3-3): Renzetti; Bedini (sts 14′ Cappelli), Dutu (st 32′ Di Gianni), Zazza, Milani (sts 3′ Bordoni); Di Tommaso (sts 14′ Gelli), Bordon, Sardo; Napolitano (st 22′ Bigotti), Sulejmani, Kone (st 22′ Cuzzarella). A disp. Magro, Tredicine, Ferrari, Nazzaro, Ilas. All. Sanderra.