Roma-Milan a partire da 53 euro: i tifosi protestano per il caro biglietti in Europa League

Continua il momento positivo della Roma di Daniele De Rossi. Contro il Sassuolo è arrivata la settima vittoria in nove partite di Serie A (sconfitta con Inter, pareggio con Fiorentina). Tre punti fondamentali arrivati nel giorno in cui si sono festeggiati due anni di sold out all’Olimpico. Un amore incondizionato dei tifosi romanisti verso i colori giallorossi che però alzano la voce e si fanno sentire per il caro biglietti relativi ai quarti di Europa League contro il Milan.

I quarti di Europa League

Il sorteggio di Nyon ha regalato alla Roma il derby italiano contro il Milan. Il doppio confronto si giocherà l’11 aprile a San Siro e il 18 aprile all’Olimpico. In caso di passaggio del turno, Pellegrini e compagni affronteranno in semifinale la vincente fra Bayer Leverkusen e West Ham.

La Curva Sud protesta

Non giocate con i sentimenti della vostra gente se questo è il prezzo…non valete niente”. Questo è lo striscione esposto fuori dall’Olimpico (in via Lungotevevere Maresciallo Diaz, ndr) nel pre Roma-Sassuolo dalla Curva Sud in contrasto con il caro biglietti. Il cuore del tifo romanista infatti attacca la società sull’aumento del costo dei biglietti nei settori popolari con prezzi raddoppiati rispetto a quelli messi in vendita lo scorso anno per il quarto di finale di Europa League contro il Feyenoord.

Quanto costano i biglietti?

La vendita dei biglietti per Roma-Milan del 18 aprile è divisa in più fasi dalla prevendita per gli abbonati di Serie A, a quelli di Coppa per terminare con la vendita libera a partire dal pomeriggio del 21 marzo. Un biglietto in curva per il ritorno all’Olimpico costa 53 euro compreso di prevendita (col Feyenoord lo scorso anno circa 26 euro, ndr). Un colpo al cuore per gli appassionati giallorossi che hanno supportato la squadra in questi anni in maniera incessante riempiendo lo stadio in qualsiasi occasione anche grazie alla politica dei Friedkin che ha teso una mano ai tifosi riavvicinandoli in maniera sensibile nel seguire le partite allo stadio.

Per quanto riguarda la sfida di andata invece a San Siro, il Milan in una nota ufficiale ha comunicato che ai tifosi romanisti sarà riservato il Terzo Anello. I biglietti (circa 3mila) per il settore ospiti del Meazza saranno in vendita a partire da martedì 19 marzo.