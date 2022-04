"Agostino nel cuore": Roma e Salernitana ricordano il compianto Di Bartolomei

"Agostino nel cuore". Così domenica pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma prima dell'inizio del match giocato alle 18:00 Roma e Salernitana si sono strette in un unico grande abbraccio per ricordare il compianto Di Bartolomei, storico capitano dell'As Roma del secondo scudetto del 1983. Avrebbe infatti compiuto 67 anni lo scorso 8 aprile, se non si fosse ucciso tragicamente con un colpo di pistola al petto nella sua villa al mare in provincia di Salerno. Era il 30 maggio 1994 quando "Ago", come lo ricordano ancora i tifosi giallorossi, impugnò una pistola ed abbandonò questo mondo a dieci anni esatti dalla finale di Copppa dei Campioni persa dalla sua Roma contro il Liverpool davanti alla sua gente. "Ci sono i tifosi di calcio, e poi ci sono i tifosi della Roma", il pensiero che Di Bartloomei ricordava ai giornalisti per parlare della Curva Sud e dei romanisti in generale.

Proprio in occasione del suo compleanno, ricordato sempre dall'As Roma lo scorso 8 di aprile, la società giallorossa lo ha voluto ancora ricordare, questa volta facendo esporre uno striscione dai bambini con indosso le maglie giallorosse ed amaranto dei due club. Proprio alla Salernitata infatti il compianto capitano della Roma di Dino Viola aveva terminato la sua carriera da calciatore, dopo aver vestito anche le maglie di Milan e Cesena.

Nato e cresciuto a Tor Marancia, Agostino Di Bartolomei è stato una grande campione fuori e dentro il rettangolo di gioco. Una carriera di successi quella del capitano dello storico scudetto, che con la maglia dell'As Roma vinse anche tre coppa Italia perdendo poi la finale di quella che allora era la Coppa dei Campioni proprio davanti il suo pubblico. Era il 30 maggio 1984, e dieci anni esatti dopo "Ago" si uccise sparandosi un colpo di pistola al cuore e lasciando un biglietto d'addio "Mi sento chiuso in un buco", scrisse.

La sua storia, che è stata anche fonte d'ispirazione per un cantautore come Antonello Venditti, racconta di un campione andato oltre i limiti delle sue vittorie e della sua città, diventato icona dell'immaginario collettivo. D'altronde, chi lo ha vissuto negli spogliatoi e fuori non può dimenticare quello sguardo serio e in fondo triste, i suoi silenzi, l'eloquio essenziale e profondo. E poi il suo incedere lento in mezzo al campo, il lancio illuminante, la botta secca da fuori area che cristallizzava il pallone.

'Ago' è un diminutivo che ancora oggi scorre sulla bocca della gente, di chi ha amato e apprezzato non solo il calcio ma le doti umane e sportive del capitano della Roma del secondo scudetto, che chiuse la carriera tra Milan, Cesena e Salernitana e che, fuori dal campo, era un grande amante dell'arte come testimonia la sua collezione di opere, fra gli altri, di De Chirico, Guttuso e Schifano. E che, lasciato ai margini dal mondo del calcio anche per la sua integrità, si tolse la vita a soli 39 anni, nel decennale della finale persa della Coppa dei Campioni. Tragico epilogo di una vita sempre controcorrente.

Un capitano che rimmarrà sempre nel cuore dei tifosi, soprattutto della Roma e della Salernitana, in cui chiuse la sua carriera da calciatore raggiungendo una storia promozione in Serie B indossando anche in questo caso la fascia da capitano al braccio. "Ricordo che quand'ero ragazzino, sognavo di essere Agostino", canta ancora oggi Marco Conidi nel suo "Mai sola ma", perchè ci sono i capitani di calcio e poi ci sono i capitani come Di Bartolomei.