Stradacalciando al mare di Ostia, come partecipare all'evento di sabato 11 maggio della LND Lazio

La LND Lazio in collaborazione con il Coordinamento SGS Lazio, organizzano nella giornata di sabato 11 maggio 2024 la Manifestazione “STRADACALCIANDO AL MARE DI OSTIA 2024”, che vedrà il coinvolgimento delle scuole calcio di Roma, con particolare riferimento ai club del quadrante litorale romano. Si precisa che la manifestazione si svolgerà presso l’Area Adiacente Via Stefano Carbonelli/Angolo Via Valladolid, 00122 Roma (Ostia Lido), il giorno 11 Maggio 2024, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, con attività ludico-motoria che si svilupperà nelle varie aree di gioco e con mini-partite 3>3/4>4. L’evento, riservato alle scuole calcio del litorale di Roma, coinvolgerà le bambine e i bambini nati negli anni dal 2013/2014, categoria Pulcini, si pone l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria tra i bambini e le bambine che vogliono cimentarsi con il gioco del calcio attraverso procedure didattico-sportive meno artificiose, che ricreino quella dimensione “naturale” che negli ultimi anni si è persa , “STRADACALCIANDO”, quindi, farà rivivere per un giorno un calcio ormai dimenticato e quasi impraticabile per i giovani d’oggi, specialmente nelle grandi città. Il calcio giocato per la strada, segnando il campo e le porte con quello che si ha a disposizione, riporterà lo sport alla sua originaria essenza: gioco e divertimento. Le scuole calcio potranno partecipare alla Manifestazione con un numero massimo di 15 (quindici) bambini nati negli anni dal 2013/2014, categoria Pulcini, considerando i limiti imposti al numero dei partecipanti, in relazione alle esigenze di ordine pubblico. Si invitano i referenti delle società partecipanti a comunicare ai genitori che il parcheggio riservato ai partecipanti all’evento sarà nelle vie adiacenti e sul Lungomare Amerigo Vespucci. Si fa presente che potranno prendere parte all’evento, per ovvi motivi assicurativi, esclusivamente i bambini tesserati per la corrente stagione sportiva, pena la mancata partecipazione alle attività previste. Copia del tesseramento dovrà essere obbligatoriamente presentato e depositato presso il punto di accoglienza della FIGC SGS, per l’accreditamento alla manifestazione, prima della partecipazione alle attività sportive. Non sarà assolutamente consentita la partecipazione alle attività da parte di bambini non tesserati per la corrente stagione sportiva e che non abbiano, di conseguenza, copertura assicurativa. Si informano le società che i bambini dovranno presentarsi con la divisa sociale e l’abbigliamento di gioco, indossando, obbligatoriamente scarpe da ginnastica. Le società che intendono prendere parte alla Manifestazione dovranno inviare il modulo di partecipazione, allegato al presente comunicato ufficiale, alla e-mail adbase.lazio@lnd.it ENTRO e NON OLTRE mercoledì 08 maggio 2024.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 09,30/09,45 Arrivo delle Società (punto di raccolta presso zona accoglienza FIGC)

Ore 10,10 Dislocazione dei bambini/e nei campetti di gioco

Ore 10,15 Inizio attività

Ore 11,30 Fine della attività

Ore 11,40 Saluti finali e premiazioni.

[LND LAZIO]