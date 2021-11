Stefano Fiore: "Il gol nel derby lo porto ancora nel cuore. Io come Luis Alberto"

“Roma non ha eguali al mondo” dice Stefano Fiore ex calciatore della Lazio e della Nazionale con cui giocò gli Europei del 2000 e del 2004. Fiore ha conosciuto Roma con il suo approdo alla Lazio nel 2001, maglia che ha vestito per tre stagioni collezionando 133 presenze e 31 gol. Fra questi si ricordano le tre reti segnate alla Juventus nella finale (andata e ritorno) di Coppa Italia 2003/2004 che valsero alla banda Mancini il trofeo. Stefano Fiore, appesi gli scarpini al chiodo, vive a Roma ed è un collaboratore tecnico di Massimo Oddo, altro ex biancoceleste coi gradi di capitano.

Marsiglia-Lazio, che partita si aspetta?

Sarà una partita difficile, tecnicamente equilibrata come abbiamo visto all’andata. Il Marsiglia è una squadra pericolosa e il Velodrome è un ambiente caldo. Sarà sicuramente un bel banco di prova per la Lazio che sta trovando i suoi equilibri.

A Marsiglia non ci saranno i tifosi della Lazio…

È sempre un dispiacere quando i tifosi non riescono a seguire la propria squadra, ma si deve guardare all’ordine pubblico, se ci possono essere disordini è sempre bene evitarli. Speriamo che presto tutti possano essere liberi di andare a seguire la propria squadra e a tifare per i propri colori

In generale le piace la Lazio di Sarri vista fino ad oggi o si aspettava qualcosa di più arrivati a questo punto?

Il cambiamento è stato importante, ci vuole tempo. Ha già fatto vedere cose buone ma ahimè qualcosa da rivedere. Direi che i progressi della squadra sono in linea coi programmi e si comincia a vedere il lavoro di Sarri dal punto di vista difensivo. La squadra a Bergamo ha giocato la sua migliore partita in trasferta e ha fatto passi in avanti enormi per quanto riguarda l’equilibrio rispetto a Verona, Bologna e Milano. La squadra sta trovando la sua dimensione, al momento c’è da essere abbastanza contenti, ma c’è ancora da migliorare.

Trova delle affinità fra la Lazio attuale e la sua?

Sono paragoni complicati. Due squadre lontane nel tempo, il calcio è cambiato molto negli interpreti, nella velocità, nella fisicità, nel ritmo. Di certo una cosa che può accomunarci è la voglia di provare a far un bel calcio. Noi giocavamo molto bene e questa Lazio potenzialmente può esprimere un grande calcio. Ha giocatori da metà campo in avanti molto bravi, tecnici.

Stefano Fiore si vedrebbe bene nella Lazio di Sarri?

Sì, perché Sarri ama i giocatori tecnici.

Mezzala o esterno del tridente?

Mezzala! Ho fatto l’esterno in un 4-4-2 ma per caratteristiche sono un interno di centrocampo. Diciamo più o meno alla Luis Alberto.

Dopo tanta provincia, l’arrivo alla Lazio. Qual è stato il primo impatto?

Il primo impatto non è stato facile. Arrivavo da Udine, sono passato dalla provincia ad una squadra che due anni prima aveva vinto lo scudetto e che giocava perennemente in Champions League. Ho pagato un po' l’ambientamento, anche perché l’anno che sono arrivato abbiamo avuto qualche problema e non abbiamo fatto una stagione esaltante. Poi però abbiamo fatto due anni e mezzo molto positivi, soprattutto quelli con Mancini giocando bene e vincendo un trofeo alla fine del ciclo.

Più emozionante segnare alla Juventus o alla Roma nel Derby?

L’emozione del Derby è unica. Segnare alla Juve, e quella Juve era fortissima, è stato importante anche perché i miei gol hanno contribuito alla vittoria di un trofeo ma l’emozione del Derby è unica, indescrivibile. Sicuramente uno dei più bei ricordi che porto ancora oggi nel cuore.

Dopo l’esperienza alla Lazio ha girato molto, in Italia e in Europa, ma vive a Roma. Cosa l’ha fatta innamorare della Capitale?

Roma è una città dal punto di vista strutturale, storico, eccezionale non ha eguali al mondo. Con una semplice passeggiata rimani incantato dalla sua bellezza e respiri la storia. Ovviamente poi ho subito l’impatto con la grande metropoli, io sono di Cosenza, però è facile abituarsi ad una città bella come Roma.

Attualmente vive nello stesso quartiere in cui viveva da calciatore?

Sì sono rimasto a vivere, più o meno, nello stesso posto di quando giocavo, ovvero a Fleming. Ho girato un po' ma non mi sono distaccato da questo quartiere dove sono stato bene e vivo in maniera serena.

Domanda d’obbligo, piatto preferito della cucina romana?

Ci sono tanti piatti ma io sono un amante della pasta per questo dico amatriciana.

Programmi per il futuro?

Da qualche anno collaboro con Massimo Oddo (ex compagno di squadra alla Lazio, -ndr). Abbiamo fatto esperienze a Perugia e a Pescara insieme. Al momento siamo fermi e la speranza è quella di poter tornare a lavorare presto. Siamo in attesa.