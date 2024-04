Stangata per l'Audace in Eccellenza, lunghe squalifiche per litigi con gli arbitri

Mano pesante del Giudice Sportivo nell'ultimo turno di Eccellenza, con i fatti di Audace - Romulea sotto la lente d'ingrandimento. Il match, terminato 3-4 per gli ospiti della Romulea, ha visto vigorose polemiche arbitrali da parte dei padroni di casa, sia durante che dopo la fine della partita. A farne le spese è soprattutto il mister dell'Audace, Paolo Mazza, squalificato per quattro giornate per "aver rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale". Stessa sorte ma due giornate in meno per Andrea Castelluccio, che "al termine della gara assumeva comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale". La stangata prosegue per l'Audace che non vedrà partecipare alla trasferta con l'Aurelianticaurelio anche Dalle Monache, Staffa e Catarinelli, tutti squalificati per una gara. Un mese di squalifica invece per il massaggiatore Pierluigi Zuccari, sempre dell'Audace, per "aver rivolto alla terna arbitrale espressioni irrispettose". Non mancano squalifiche dure anche ad altre squadre, con il Pomezia che non avrà per le prossime tre gare Silvio Marani per "aver rivolto espressioni irrispettose alla terna arbitrale ed a tesserati avversari".