Stangata Nuova Florida, arriva un altro punto di penalizzazione

Non si fermano i problemi con la giustizia sportiva della Nuova Florida, che dovrà scontare un altro punto di penalizzazione per quanto riguarda il caso Idriz Toskic. Il club scende così ancora più giù in zona playout, a 22 punti e facendosi così sorpassare dai sardi dell'Atletico Uri. Senza penalità, con cinque punti finora arrivati in questa stagione, il club sarebbe ampiamente fuori dalla zona calda.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società ASD NF Ardea Calcio, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.