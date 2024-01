Stangata del Giudice Sportivo per l'Aurelianticaurelio: lunghi stop per Mazzone, Amico e mister Zappavigna

Mano pesante del Giudice Sportivo, che ha deciso di stangare l'Aurelianticaurelio per la partita di Eccellenza di domenica. La sfida del girone A, terminata sullo 0-0 con il Civitavecchia, ha causato 300 euro di ammenda per la società romana e 200 euro per il Civitavecchia. Il motivo per la multa più salata all'Aurelio è questo: "Perchè propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, accendevano fumogeni che causavano ritardato inizio della stessa. Nel corso del secondo tempo la tifoseria locale veniva a contatto con i sostenitori avversari, creando una zuffa in tribuna. Il gioco veniva interrotto per circa 2 minuti. I medesimi sostenitori, inoltre, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale.".

Lunghe squalifiche per Amico e Mazzone

È andata peggio sul campo a Tomas Amico e Domenico Mazzone. Il primo si prende addirittura cinque giornate per "aver rivolto all'arbitro espressioni blasfeme ed offensive, che reiterava mentre usciva dal recinto di gioco", mentre Mazzone "per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose al termine della gara.". Non viene risparmiato nemmeno mister Zappavigna, che salterà due giornate "espulso per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento.".