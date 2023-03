L'Olimpico "stressato"? Fra calcio e rugby è stata una settimana d'oro

Lo Stadio Olimpico risponde abbastanza bene ai tanti eventi di cui è stato teatro nell'ultima settimana fra partite di calcio dalla Serie A all'Europa League alla Conference fino al Sei Nazioni di rugby. Tenuta e spettatori per un notevole indotto economico.

Quanti impegni

Lo Stadio Olimpico è stato palcoscenico di una settimana intensa di sport. Cinque partite in una settimana tre della Roma contro Juventus e Sassuolo in campionato, più l'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, una della Lazio contro l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference League e Italia-Galles di rugby di sabato 11 marzo. A queste sfide si aggiugono anche le rifiniture delle squadre ospiti. Un tour de force per l'Olimpico per cui Sport e Salute si è mossa per una manutenzione straordinaria preventiva. L'intervento di Sport e Salute ha portato ad uno stress test superato positivamente dell'erba, nonostante qualche zona (il cerchio di centrocampo) non perfetta. Risultati comunque ottimi che hanno dato i suoi frutti non solo sul campo ma anche sul fatturato.

Settimana d'oro

La settimana appena trascorsa è da considerarsi d'oro per l'Olimpico. In sette giorni lo Stadio Olimpico ha ospitato 250mila spettatori, 130 giocatori, 7mila persone fra steward, facilities, forze dell'ordine e personale. Tutto questo ha generato un indotto di circa 35 milioni di euro fra ticketing, settore commerciale, ricettivo, terziaro, ristorazione, trasporti e turistico italiano e non, vista la presenza di circa 15mila persone provenienti dal Galles, Spagna e Olanda. gallesi oltre a spagnoli e olandesi.