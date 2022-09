Sarri e Mourinho sorridono: migliorato il prato dell'Olimpico

Lo Stadio Olimpico si rifà il look per la ripresa del campionato. Il prato dello stadio casa di Roma e Lazio infatti ha ricevuto una manutenzione visti i tanti impegni ravvicinati che hanno stressato il campo.

Campo sotto stress

Il calendario così fitto di impegni causa mondiali, ha messo sotto stress il prato dello Stadio Olimpico. Sette partite da agosto in un mese circa, con tre impegni a settimana hanno causato diversi problemi al campo con certe zone che hanno mostrato segni di spelamento. Problemi che però hanno la scia lunga dalla finale di Conference League dove l'Olimpico ha ospitato i tifosi romanisti che hanno fatto festa, ai vari concerti del mese di giugno (a luglio ci fu la risemina). Sulle condizioni del prato si sono spesso lamentati anche Sarri e Mourinho preoccupati anche dalla possibilità di infortuni.

I lavori all'Olimpico

Durante la sosta per gli impegni delle nazionali, il prato dell'Olimpico è stato "curato". Approfittando dello stop infatti, la manutenzione ha risemitano il prato e ha tolto la gramigna operazione che non era possibile fare con i diversi impegni di Roma e Lazio. Un lavoro tampone però visto che già domenica si tornerà in campo all'Olimpico (Lazio-Spezia) e si giocherà fino alla sosta per il mondiale. Proprio durante lo stop per il campionato del mondo, sul prato dell'Olimpico si effettueranno interventi più incisivi e strutturali per migliorare le condizioni del terreno da gioco.