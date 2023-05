Lo Stadio Olimpico compie 70 anni

17 maggio 1953-17 maggio 2023, lo Stadio Olimpico, fulcro del Foro Italico, luogo e posto simbolo dello sport e non della Capitale e d'Italia compie senttant'anni.

Lo Stadio Olimpico è una parte integrante e fondamentale di Roma e l'Amministrazione ha voluto onorare la sua storia aprendo le porte dell'Archivio Fotografico del Comune e ripercorrendo la storia dell'impianto. Ideato nel 1927, prese questa nominazione al posto di stadio dei Centomila, apri i battenti nel 1953 quando a Roma furono assegnate le Olimpiadi del 1960. La struttura rappresentava la rinascita italiana del dopoguerra e i primi appuntamenti che ospitò, alla presenza del presidente della Repubblica Luigi Einaudi furono la partita inaugurale della Coppa Internazionale tra Italia e Ungheria e la conclusione della tappa Napoli-Roma del Giro d'Italia.

La capienza dell'Olimpico negli anni è sempre aumentata: dagli iniziali 65mila posti per l'Olimpiade, diventarono 82.922 per i mondiali di Italia '90. Per la finale di Champions League del 2009 (Barcellona-Manchester United 2-0, ndr) e per rispettare i parametri Uefa la capienza fu ridotta a 70.634 posti fino agli attuali 68.530. Ad oggi è fra i quattro stadi italiani con la massima valutazione Uefa.

Ogni fine settimana lo Stadio Olimpico è meta di pellegrinaggio da parte di tanti tifosi di Roma e Lazio che vanno a sostenere i propri beniamini, ma lo stadio non è solo di proprietà del pallone.Infatti l'impianto è palcoscenico per diversi eventi dal Sei Nazioni ad incontri istituzionali che uniscono sport, salute e inclusione ma anche concerti vari.

Da settant'anni l'impianto è il cuore dello sport e della vita di Roma e dei romani.