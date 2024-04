Ssd Colonna, Simone Ruggeri diventa direttore generale

Colonna (Rm) – Il Colonna ha un nuovo direttore generale: si tratta di Simone Ruggeri, già responsabile del settore agonistico. Il neo dg sarà pure responsabile della Scuola calcio dopo le dimissioni di Angelo Carletta, che si è voluto prendere un periodo sabbatico e che la società ringrazia di cuore per la professionalità e l’impegno profuso in questi anni. “In passato ho ricoperto a lungo la carica di presidente in un’altra società e quindi mi sono occupato da vicino anche del settore di base – dice Ruggeri – Quando c’è stata l’esigenza di riempire il vuoto lasciato dalle dimissioni di Carletta, la società mi ha chiesto la disponibilità e io mi sono prestato. Le linee guida per questo finale di stagione sono tracciate, si faranno solo dei piccoli accorgimenti”. La prima fase da responsabile del settore di base di Ruggeri, però, si aprirà con un grandissimo evento che per la prima volta vedrà coinvolto il Colonna come spettatore principale. “Il 18 e il 19 maggio prossimi ospiteremo la tappa regionale della “National Youth League”, una competizione organizzata da un ente promozionale e dedicata alla categoria Under 11 (ovvero i nati nel 2013). A quella due giorni parteciperanno sedici società di grande prestigio: oltre al nostro gruppo, ci saranno Tor Tre Teste, Romulea, Savio, Urbetevere, Grifone, Achillea, Red Tigers, Atletico Torrenova, Tirreno Sansa, Nomentum, Anguillara, Fiano Romano, Accademia Calciatori, Accademia Gialloazzurri e Romana Fc. La Vigor Perconti non ha potuto aderire per precedenti impegni già fissati. Vorremmo cercare di coinvolgere anche un ospite d’onore, ma lo annunceremo solo quando avremo certezza della sua presenza. La squadra vincitrice della tappa regionale parteciperà alla finalissima che si disputerà a Torino il 16 giugno e a cui parteciperanno club professionistici come Juventus, Monza, Verona e Sampdoria”. Ci saranno anche altri tornei dedicati alla Scuola calcio a fine stagione e in particolare la società ne sta organizzando uno a Verona nelle giornate del 28, 29 e 30 giugno. Insomma, c’è davvero tanta carne al fuoco per la Scuola calcio del Colonna.