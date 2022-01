Ssd Colonna, lo sport unisce

Colonna (Rm) – La Ssd Colonna è “senza frontiere”. In un periodo mondiale reso estremamente complicato a livello di rapporti, la società castellana ha siglato un accordo per un “gemellaggio calcistico” con la società lituana della Futura di Kaunas. Una delegazione della nazione dell’Est Europa guidata dal presidente Gabrielius Zagurskas (ex giocatore professionista) e dal direttore sportivo Audrius Jagintavicius ha fatto visita nei giorni scorsi alla società castellana, non prima di essere accolta e salutata presso il palazzo comunale di Colonna dal sindaco Fausto Giuliani e dal consigliere delegato allo Sport Giorgio Cascia. Successivamente i lituani si sono spostati al pallone polivalente di Colonna dove hanno salutato il coach del settore basket Diego Palumbo da cui è nata l’idea di questo gemellaggio e infine hanno trascorso un intero pomeriggio al campo “Tozzi” per assistere agli allenamenti della Scuola calcio e dell’agonistica. “Siamo molto orgogliosi di poter avviare una collaborazione internazionale di questo tipo – dice Angelo Carletta, direttore generale del Colonna – I dirigenti della Futura di Kaunas sono rimasti molto colpiti dalle nostre metodiche di allenamento pensate per i ragazzi e, pandemia permettendo, cercheremo di mettere in piedi degli eventi già prima della fine della stagione. Ad esempio alcuni nostri tecnici potrebbero andare a Kaunas oppure si potrebbero organizzare dei tornei per il settore giovanile sia da noi che da loro. Al termine dell’incontro abbiamo donato ai lituani un libro sulle bellezze della nostra città e del territorio, oltre a un kit di abbigliamento sportivo della nostra società”. Molto significative anche le parole di Giorgio Cascia, consigliere comunale con delega allo Sport: “Questo accordo tra le due società sportive conferma che lo sport non divide, ma unisce. Un discorso che vale in particolar modo per il calcio che resta lo sport più popolare e il più bello del mondo: ringrazio tutti per l’accordo raggiunto oggi, ma soprattutto i tesserati e i loro genitori per la fiducia che tutti i giorni dimostrano affidando i loro ragazzi alla Ssd Colonna”.