Ssd Colonna calcio, il neo direttore tecnico dell’agonistica Tripodi: “Le sfide mi piacciono”

Colonna (Rm) – Un’altra novità nello staff del settore calcio del Colonna. La società castellana ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Tripodi come direttore tecnico del settore giovanile agonistico. Il neo dt arriva a Colonna dopo l’esperienza al Football Club Frascati: “Col cambio di proprietà sono mutate alcune situazioni e quindi sono uscito da lì con educazione e rispetto. Il Colonna mi ha dato subito grande fiducia e io ho optato per questa soluzione, nonostante ci fossero anche altre allettanti proposte. So che c’è tanto da fare e che bisogna dimostrare sempre qualcosa, anche se spesso questo non basta. Mi voglio rimettere in gioco perché le sfide mi piacciono. Sono molto carico e spero che la gente di Colonna mi possa dare fiducia. Qui non ripartirò proprio da zero come accadde al mio arrivo a Frascati quando c’era solo un gruppo, ma c’è tanto lavoro da fare. Però possiamo contare su un’ottima struttura e su uno staff organizzativo che funziona”. Tripodi non ha perso tempo e si è messo subito al lavoro per allestire le future squadre giovanili agonistiche del Colonna: “Ho già parlato con alcuni allenatori e con altri mi devo confrontare. Da una prima impressione credo che le squadre vadano completate a livello numerico e poi proveremo ad alzare la qualità a livello tecnico. Se dovesse servire, darò una mano anche alla prima squadra magari indicando qualche elemento giovane interessante. L’obiettivo che ho da sempre quando inizio un’avventura è quello di creare qualcosa che rimanga all’interno della società, come accaduto a Frascati. E non di affidarmi a tecnici che portano ragazzi qui e magari successivamente li spostano altrove. Comunque tra una decina di giorni inizieranno allenamenti e provini per tutti i gruppi dell’agonistica e ci faremo un’idea più chiara”. Il Colonna potrebbe avere anche una categoria Elite per la prima volta nella sua storia: “L’Under 19 regionale ha chiuso seconda e la società farà domanda di ripescaggio. Il gruppo dovrà essere rifondato per motivi “anagrafici”, ma ci faremo trovare pronti. Anche l’Under 15, seconda nei provinciali, potrebbe essere ripescata nei regionali e inoltre avremo un gruppo Under 18 regionale su cui già stiamo lavorando intensamente. Anche l’Under 14 è da riformare totalmente visto che il Colonna non ha avuto il gruppo 2011 in questa stagione”.