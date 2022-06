Ssd Colonna calcio in massa al torneo di Cesenatico

Colonna (Rm) – Cesenatico è diventata per un week-end “provincia di Colonna”. Diverse formazioni del club castellano hanno partecipato alla 12esima edizione della “Mirabilandia Adriatic Cup” che si è tenuta nello scorso fine settimana. La Ssd Colonna ha presenziato alla partecipatissima manifestazione con tutti i gruppi della Scuola calcio (dal 2009 al 2014) e anche con tre squadre del settore giovanile agonistico, ovvero Under 15, Under 16 e Under 17. “Tre giorni di partite, divertimento e tanti, tanti sorrisi – ha commentato il direttore generale Angelo Carletta, come sempre al seguito dei gruppi del Colonna – Sono stati molti gli attestati di stima verso le nostre squadre per il fair play dimostrato in campo. Sabato pomeriggio, poi, nel noto parco dei divertimenti di “Mirabilandia” c’è stata qualche ora di affascinante intrattenimento e la sfilata di tutte le società sportive che hanno preso parte alla manifestazione con il Colonna che è stato il terzo club per numero di partecipanti”. Non ci sono stati solo emozioni e bellissimi momenti di condivisione (come il viaggio in pullman e il soggiorno in albergo come piccole squadre di professionisti), ma anche belle risposte dal campo: “Tutte le nostre squadre hanno dimostrato una crescita importante sotto l’aspetto tecnico, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa l’Under 17 che ha conquistato un bellissimo terzo posto nella sua categoria” conclude Carletta. Intanto, sempre sotto la coordinazione del responsabile del settore di base Sergio Raponi e del direttore tecnico Mimmo Fiorenza, il Colonna sta guardando alla prossima stagione anche per la Scuola calcio. A tal proposito, chi vorrà “studiare da vicino” i metodi tecnici e le strutture del club castellano potrà farlo in forma totalmente gratuita fino alla fine di giugno: una bella (e ormai consueta) opportunità, sia per i piccoli atleti che per le loro famiglie, per conoscere da dentro l’ambiente del Colonna.