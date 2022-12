Ssd Colonna calcio Randolfi: “Col Centocelle la miglior prestazione”

Colonna (Rm) – Sarà un Natale dolcissimo per l’Under 15 provinciale del Colonna. I ragazzi di mister Claudio Randolfi hanno battuto la capolista Centocelle per 2-1 nel match giocato domenica scorsa. “Indubbiamente si è trattato della più bella prestazione stagione, anzi direi la migliore da quando nell’estate del 2021 ho preso questo gruppo – dice l’allenatore – Abbiamo giocato senza alcun timore reverenziale contro la prima della classe che annovera anche il capocannoniere del girone, anzi i ragazzi sono entrati in campo con una grandissima determinazione e nel giro di un quarto d’ora una doppietta di Carloni ci ha portato sul doppio vantaggio. Poi nel primo tempo abbiamo costruito altre opportunità per mettere al sicuro il risultato, tra cui un palo a porta vuota. Nel secondo, invece, siamo un po’ calati anche perchè alcuni nostri ragazzi si dividono anche con l’Under 16 e nel finale il nostro portiere Quintavalle ha fatto qualche intervento importante. La vittoria, comunque, è stata meritatissima e ci ha permesso di accorciare la classifica e passare un Natale molto felice”. Randolfi spiega la “genesi” di questo gruppo: “Ho preso l’anno scorso questi ragazzi assieme al preparatore atletico Giacomo Perno con l’intenzione condivisa dalla società di fare almeno un percorso biennale. Il gruppo è rimasto praticamente lo stesso in questa stagione e l’80-90% dei ragazzi è cresciuto nel settore giovanile del Colonna. L’obiettivo iniziare era quello di fare meglio del sesto posto dello scorso anno in un girone con realtà importanti di Roma e del nostro territorio. Il quarto posto attuale è sicuramente soddisfacente ed è oltre le più rosee previsioni, considerando anche alcuni infortuni e il fatto che spesso abbiamo attinto ad alcuni 2009 che ci stanno dando un bel contributo”. Randolfi conclude parlando della lunga sosta che attende il campionato: “Direi che è positiva perché ci dà la possibilità di recuperare gli infortunati, anche se veniamo da tre vittorie consecutive e quindi la squadra è in un ottimo momento. Il 15 gennaio riprenderemo la corsa in casa dell’Accademy Certosa, poi avremo Cave e Tor Sapienza: tre partite che potrebbero dire qualcosa di importante sul nostro campionato”.